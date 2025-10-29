Rättspsykiatrin söker kurator!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg.
Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård. Verksamheten disponerar öppen- och slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar där målet för verksamheten är att rehabiliteringen sker på ett tryggt sätt för patient, medarbetare och samhälle. Rättspsykiatrin har således ett dubbelt uppdrag, både samhällsskydd och vård.
Verksamheten har sex slutenvårdsenheter och förutom detta finns ett aktivitetshus, en öppenvårdsmottagning med två mobila team och ytterligare enheter med viktiga funktioner för verksamheten. Våra enheter arbetar i nära samarbete med forskningsenheten CELAM (Centrum för etik, juridik och mental hälsa).
Vad erbjuder vi dig?
Rättspsykiatrin bedriver och utvecklar specialistvård med fokus på tvärprofessionell vård och rehabilitering. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i samarbete med kollegor av olika professioner bedriver vård, rehabilitering och behandling.
Du erbjuds tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Dina arbetsuppgifter
Vårt tvärprofessionella teamarbete utgör grunden för arbetet med patienten. Kuratorn ansvarar för samordning med externa parter (socialtjänst, boenden och närstående) och är teamets kunskapsresurs vad gäller insatser kring patienten från samhällsaktörer. I teamet jobbar du tillsammans med övriga yrkeskategorier i verksamheten med utförande av bland annat vårdplaneringar, riskbedömningar, utredningar och individuella stödinsatser.
Kuratorn står för det psykosociala perspektivet, med målet att stötta patienter att återgå till ett liv ute i samhället utan återfall i brottslighet på grund av psykisk ohälsa. Våra kuratorer är placerade på slutenvårdsenheterna men arbetar med patienter i både sluten- och öppenvård för en ökad patientsäkerhet och en ökad kontinuitet i vården.
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning under ett år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med stort intresse för psykiatri. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst och/eller kuratorsarbete inom hälso-sjukvård är meriterande, samt erfarenhet av psykiatri. Vidare är det ett krav att du har vana att arbeta med olika IT-system och har en öppenhet för digitala vårdkontakter.
Vi ser gärna att du är legitimerad hälso-och sjukvårdskurator.
Som person är du trygg i dig själv, intresserad av samhällsfrågor med individfokus och har lätt för att samarbete. Du gillar utmaningar och arbetar lösningsfokuserat och strukturerat. Du är relationsskapande, kommunikativ och trygg i din yrkesroll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
