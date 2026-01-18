Ramenkock sökes till nyöppnad restaurang

Sumplings AB / Kockjobb / Haninge
2026-01-18


Visa alla kockjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sumplings AB i Haninge

Vi söker en passionerad ramen-kock till vår snart nyöppnade restaurang!
Är du en noggrann och driven kock som älskar japansk mat och vill vara med från start i något nytt? Har du känsla för smak, tempo och kvalitet - och vill sätta din prägel på en modern ramen-upplevelse? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-01-18

Om företaget
Vi öppnar snart en modern ramenrestaurang med fokus på riktiga smaker, hantverk och hög kvalitet. Hos oss står upplevelsen i centrum - från buljong och nudlar till toppings och service. Vi bygger ett köksteam med ambitioner, där du får vara med och utveckla både arbetsrutiner och menyn.

Om tjänsten
Vi söker nu en kock med erfarenhet av ramen eller japanskt kök, som kan stärka vårt köksteam inför öppning och vidare. Du kommer arbeta med allt från förberedelser och mise en place till service, med extra fokus på ramenkomponenter som buljong, tare, oljor och toppings.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Tillagning av ramen och övriga japanska rätter enligt recept och kvalitet

Förberedelser: buljongkok, tare, oljor, kött/toppings, grönsaker m.m.

Mise en place och effektiv hantering under service

Råvaruhantering, kvalitetssäkring och svinnkontroll

Upprätthålla ordning, hygien och rutiner enligt egenkontroll

Bidra med idéer och förbättringar till meny och arbetssätt

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock (gärna japanskt kök/ramen, men inte ett krav om du är rätt person)

Är snabb, strukturerad och noggrann

Trivs i högt tempo och tar ansvar för din station

Har bra samarbetsförmåga och en positiv inställning

Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:
En trygg anställning i en restaurang som öppnar med höga ambitioner

Möjlighet att vara med från start och påverka upplägg och meny

Bra teamkänsla och ordning i köket

Lön enligt överenskommelse

Heltid (deltid kan diskuteras för rätt person)

Arbetsplats: (Brandbergen)
Tillträde: enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka kort presentation + CV till (info@sumplings.se). Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: info@sumplings.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sumplings AB (org.nr 559372-2118)
Orions Bälte 25 (visa karta)
136 76  BRANDBERGEN

Arbetsplats
Sumplings

Jobbnummer
9690253

Prenumerera på jobb från Sumplings AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sumplings AB: