Radioingenjör till Växjö!
2026-02-28
Vi söker dig som vill vara med och utveckla den senaste tekniken inom radio och telekrig. Är du en engagerad radioingenjör som vill arbeta med spännande projekt inom radioteknik, test och innovation? Sök idag och bli en del av ett innovativt team i försvarsindustrin!
OM TJÄNSTEN
Du blir en nyckelspelare i ett växande team hos ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag, där du arbetar med avancerade system för försvar och civil användning. Du följer tekniken genom hela utvecklingskedjan, från kravställning och konstruktion till prototyp, provning och driftsättning, med ett särskilt fokus på radio- och sambandslösningar. Rollen innebär en varierad vardag där du varvar nyutveckling av framtida system med vidmakthållande och modifiering av befintliga, allt i nära samarbete med kollegor och kunder för att stärka Sveriges försvar och säkerhet.
Du erbjuds:
• Goda utvecklingsmöjligheter: Du uppmuntras till kontinuerlig kompetensutveckling såväl externa som interna utbildningsmöjligheter med fokus på framtidsområden
• Förmånliga villkor: Generösa förmåner, friskvårdsbidrag samt möjlighet till deltagande i aktiesparprogram
• Avancerat teknikarbete med ett tydligt syfte: Rollen erbjuder arbete med komplex radioteknik i en miljö där din tekniska expertis bidrar till att stärka försvarsförmågan
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att utveckla och underhålla radiosystem och -materiel för telekrigsområdet, inklusive system för positionering, navigering och tid. Du kommer att involveras i både praktiska fältarbeten och komplexa tekniska utmaningar i en spännande och utvecklande miljö.
• Provning och utvärdering av kommunikationssystem och nya tekniker.
• Design och utveckling av testutrustning för hård- och mjukvara.
• Support och service av införda system hos kund.
• Kravspecificering, verifiering och integration av systemlösningar.
• Teknisk assistans, driftstöd och underhåll av system.
• Mätning och kontroll av programvaror samt arbete i teknisk verkstad
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskap inom radiokommunikation, nätverk, IP eller liknande tekniskt område.
• Flytande svenska samt engelska i tal och skrift då båda språk förekommer i det dagliga arbetet
• Stort tekniskt intresse och god teknisk förståelse.
• Har möjlighet till tjänsteresor som förekommer i rollen
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom elektronik, elektroingenjör eller liknande teknisk inriktning.
• Erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten eller försvarsindustrin.
• Kunskap inom vågutbredning, antennteknik eller mätutrustning.
• Systemförståelse för sambands- telekrigssystem
• Erfarenhet av CAD - Mekanik: (Inventor, fusion360, solidworks etc.)
• Erfarenhet av CAD - Elektronik: (KiCad, Altium etc.)
• Programmeringskunskaper: (Python, Ruby, Java, C++, HDL, FPGA-programmering, Arduino API)
• Kunskap om operativsystem: Linux
• Erfarenhet av Software Defined Radios (SDR)
• Kunskap och erfarenhet av nätverk
• Erfarenhet av etisk hackning
• Kunskap om projektledning
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
• Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
