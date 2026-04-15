Rådgivare till central stab
Försvarets Materielverk (FMV) / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-04-15
Nu söker vi en rådgivare som har erfarenhet av att självständigt driva ärenden och leda projekt på en övergripande nivå och som vill vara med och driva arbetet med verksamhetsuppföljning framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
I rollen ansvarar du för att driva och samordna övergripande frågor kopplade till uppföljning av verksamheten, både internt och i nära samverkan med Försvarsmakten. Du driver och deltar även i utvecklingsarbete inom myndigheten samt i gemensamma utvecklingsinsatser tillsammans med Försvarsmakten.
Rollen innebär även ansvar för att samordna den interna uppföljningen av materielförsörjningen samt samordna FMV:s uppföljning tillsammans med Försvarsmakten. Därtill omfattar rollen att hantera olika typer av ärenden och frågeställningar från Regeringskansliet och andra myndigheter. Du utreder och analyserar enskilda frågeställningar och bistår i analyser och underlag till myndighetens årsredovisning. En annan viktig del av uppdraget är att samordna och sammanhålla ärenden inför styrelsemöten och ledningsgruppsmöten samt säkerställa hög kvalitet i beredning, underlag och uppföljning.
I uppdraget kan även ingå att driva och delta i utvecklingen av systemstöd genom att agera kravställare, i syfte att vidareutveckla ett mer datadrivet arbetssätt. Detta område kan anpassas utifrån intresse och erfarenhet inom system- och digitaliseringsfrågor.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av att självständigt driva ärenden, leda projekt och genomföra utredningar eller analyser på övergripande nivå, exempelvis i en central funktion eller stab inom en större organisation. Rollen kräver att du har erfarenhet av att följa upp verksamhet eller samordna uppföljningsarbete. Du har även grundläggande kunskaper inom ekonomistyrning och goda kunskaper om processer för planering och uppföljning av verksamhet. Du är även van att sammanställa, bereda och föredra ärenden för ledningsgrupper och andra större grupperingar. Tjänsten förutsätter mycket god stilistisk förmåga samt att du obehindrat kan uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du har dessutom goda kunskaper i Microsoft Office såsom Word, Excel och PowerPoint.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda eller delta i utvecklingen av systemstöd, till exempel som kravställare.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är analytisk och löser problem på ett konstruktivt sätt.
Du är relationsskapande och bygger goda kontakter, samtidigt som du kan se helheten och agera strategiskt med långsiktiga mål i fokus. Vi ser även att du är självgående och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta enhetschef Sanja Wester via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryteringskonsult Jeanette Van der Hagen på jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
eller 070-377 14 14 vid frågor om rekryteringsprocessen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122414".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
115 53 STOCKHOLM
Försvarets Materielverk (FMV)
