Rådgivare med fokus på Stridsflygprogram 39
2026-01-23
Vi söker en Rådgivare som vill vara med och driva vårt arbete med nästa generations stridsflygplan framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Stridflygavdelningens huvudsakliga produktion omfattar produktionsuppdrag inom utveckling, anskaffning och stöd i vidmakthållande av Flygmaterielsystem 39, FMS 39 - i samtliga versioner för alla kunder. Stridsflygavdelningens uppdrag är att säkerställa en operativt relevant stridsflygförmåga över tiden, i hela livscykeln och i alla beredskapsnivåer. Vidare ansvarar Stridsflygavdelningen för att under ledning av Inriktning och Analys genomföra verksamhet för det nya stridsflygssystemet som i framtiden skall ersätta JAS 39.
Som rådgivare med fokus på programfrågor stödjer du Chef Stridsflygavdelning i ledning och styrning av FMS 39 och nästa generations stridsflygplan. Du kommer också att leda utveckling av arbetssätt inom FMV (Försvarets materielverk) och mellan FMV, Försvarsmakten och industrin. Rollen innebär att du deltar i den strategiska och operativa ledningen av det samlade stridsflygprogrammet med ingående projekt syftande till att ge underlag inför beslut. Du kommer att inom ansvarsområdet bidra till att skapa förutsättningar för och leda arbetet tillsammans med övriga enheter på Stridsflygavdelningen för att sammantaget väga in aspekter som militär förmåga, teknik, ekonomi, produktion, regelverk, funktion, luftvärdighet, informationssäkerhet, övergripande risker och strategier.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inom och utom Sverige förekommer.
Om dig
Du är utbildad/har examen som civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller för området annan relevant utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har även projektledarutbildning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt.
Du förväntas ha goda kunskaper inom arbetsområdet och förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och de särskilda utmaningar som verksamheten innebär. Vi ser att du har erfarenhet arbete med komplexa frågeställningar av strategisk betydelse inom Försvarsmakten, FMV eller annan statlig myndighet/organisation samt att du under korta tidsförhållanden svarat för att utforma rapporter eller olika typer av beslutsunderlag. Vidare har du mycket goda kunskaper att leda projekt eller annan motsvarande verksamhet, erfarenhet av att arbeta med övergripande frågor som har inbördes beroenden programfrågor med inbördes projektberoenden samt interaktion mellan myndigheter, leverantörer och kunder inom och utom Sverige.
Vi tror att dina kunskaper inom, beslutsordning i statsmakterna, den statliga budgetårscykeln och erfarenheter från arbete med internationella kontaktytor kommer hjälpa dig lyckas i rollen rådgivare programledningsfrågor kopplat till FMS 39. Det är även en fördel om du har kunskap om stridsflyget i kontexten militär förmåga.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet samt har en positiv attityd till arbetet, verksamheten och organisationen. Du visar omdöme och är strukturerad, du planerar och organiserar ditt arbetssätt effektivt, håller utsatta tidsramar, har förmåga till helhetssyn och förståelse för inbördes komplexa beroenden.
Då rollen innefattar många kontaktytor är det viktigt att du samarbetar med andra på ett lyhört och konstruktivt sätt för att nå gemensamma mål. Du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Flyg- och rymd
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Martin Anderberg via FMV:s växel: 08-782 4000.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
