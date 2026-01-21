Rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult, Borås
2026-01-21
Vi ser fram emot din ansökan!
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, lön, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med över 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen
Som Rådgivare har du ett nära samarbete med våra kunder och bidrar med proaktiv rådgivning som gör skillnad. Din roll hos oss innebär:
• Bokslut och deklarationer, ekonomistyrning och skatterådgivning.
• Löpande redovisning, där fördelningen kommer anpassas efter kundernas och teamets behov.
• Kund- och uppdragsansvar där du leder och kvalitetssäkrar gemensam leverans tillsammans med dina kollegor.
• Handledare för nya kollegor.
• Du, liksom övriga medarbetare, har en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt team med digitala tjänster i framkant.
Bli en del av vårt team i Borås!
Här arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål och stöttar varandra för att växa - både som individer och som grupp. Vi drivs av resultat, men lika mycket av glädjen i vardagen. Med högt i tak och en härlig gemenskap skapar vi en arbetsmiljö där idéer får ta plats och där vi har kul på vägen.
Vi sitter i nyrenoverade, fräscha lokaler mitt i centrala Borås, vilket gör det enkelt att ta sig hit och ger en inspirerande miljö att arbeta i.
Vill du vara med? Ansök idag och ta nästa steg mot en spännande framtid med oss!
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss har du:
• Erfarenhet inom ekonomi och redovisning, antingen som konsult eller från ekonomiavdelning.
• Akademisk utbildning inom ekonomi från exempelvis YH, högskola eller universitet, med några års arbetserfarenhet.
• Meriterande är auktorisering som redovisningskonsult eller erfarenhet inom ekonomistyrning, affärsutveckling eller skatterådgivning.
Om du har god samarbetsförmåga, vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
