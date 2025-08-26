Rådgivare
Det är i skogen allt börjar - och hela tiden börjar om. Södra Skog arbetar med att köpa in den förnybara skogsråvaran från våra 52 000 medlemmar och leverera den till Södras olika industrier. Vi arbetar nära medlemmarna i deras skogsbruk, vi delar deras utmaningar och vi hjälper dem att skapa både ökad klimatnytta och högre lönsamhet. I vårt arbete ingår även utvecklandet av digitala stöd och nya skogliga tjänster.
Det här får du jobba med på SödraEn del i Södras uppdrag är att skapa avsättning för medlemmarnas virkesråvara till marknadsmässiga priser samt erbjuda kompetent rådgivning och tjänster. Som Rådgivare är du medlemmens viktigaste kontakt. Med kunskap och engagemang verkar du tillsammans med medlemmen för att skapa ett lönsamt, långsiktigt och hållbart skogsbruk.
I din roll som Rådgivare äger du dialogen med Södras medlemmar och ansvarar, tillsammans med medlemsteamet, för att säkra en sömlös medlemsupplevelse. Här blir din expertis genom rådgivning kopplat till skogsbruk och skogshållning en viktig del i de relationer som du skapar med både befintliga som nya medlemmar i Södra. Uppgifter som inköp av råvara, uppsökande verksamhet och försäljning av tjänster ingår också i uppdraget.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid vårt kontor i Jönköping, hemarbete kan ske till viss del. Du blir del av ett medlemsteam som förutom rådgivarrollen består av rådgivningskoordinator, produktionsledare, skogsvårdsledare och transportledare. I rollen har du också nära samarbete med specialistroller inom Södra Skog.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som rådgivare ser vi att du har skoglig kompetens som du skaffat genom skoglig högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint skogligt intresse som driver dig till att arbeta med dessa frågor dagligen. Du arbetar proaktivt och ser detaljer, samtidigt som du inte tappar helheten.
Som person är du social, förtroendeingivande och trivs med att skapa och bibehålla goda relationer samt motiveras av att göra affärer. Du är strukturerad, driven och har en förmåga att arbeta självständigt. Då skogsbruket blir alltmer digitalt är det viktigt att du är bekväm och nyfiken på den nya tekniken och hur den digitala utvecklingen kan bistå dig i dialogen med medlemmen. Dessutom trivs du med att ha ett aktivt arbete där du får röra dig mycket i terräng.
Utöver detta ser vi att du har:
• Språkkunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen kan du kontakta rekryterande chef Oscar Södergren på 070-264 49 20 eller Oscar.Sodergren@sodra.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du maila till kajsa.aberg@sodra.com
. Fackliga frågor besvaras av:
Teddy Hedlund, Unionen, på teddy.hedlund@sodra.com
Fredrik Dacke, Saco, på fredrik.dacke@sodra.com
Robert Andersson, Ledarna, på robert.andersson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 9 september. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
