Räddningspluton söker flygplatsbrandman
2025-09-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten och som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu er för att stärka upp Helikopterflottiljens Räddningspluton!
Stor möjlighet för dig som är GSS och som vill fortsätta i Försvarsmakten, men önskar byta inriktning samt ha en tillsvidareanställning.
31.Flygbasbataljon
31.Flygbasbataljonen består av fyra kompanier samt en bataljonsledning med tillhörande bataljonsstab. De fyra kompanierna består av ett Stab/logistikkompani, Skyddsflygfältsarbetskompani, Flygbassäkkompani samt Grundutbildningskompani.
312.Skyddsflygfältsarbetskompaniet
Räddningsplutonen är en del av 312.Skyffarbkompanietsom i huvudsak arbetar med drift av Malmens flygbassamt utveckling av personal och verksamhet mot krigsförbandets målsättningar. Kompaniet är anpassat efter de flygande förbanden som verkar inom Linköpings garnison vilket kan innebära oregelbundna arbetstider inklusive helger och beredskapstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som flygplatsbrandman innebär en varierande tjänst med både flygplatsräddningstjänst, basräddningstjänst samt olika inriktningar mot krigsförbandet, tex CBRN tjänst.
Huvuduppgiften är skarp räddningstjänst på Malmens flygbas, men det kan även ske på andra flygbaser.
Eftersom många av våra uppgifter är kopplade mot krigsförbandet så är den militära delen viktig i vårt arbete. Detta innebär att du ska kunna verka som soldat och deltar på övningar samt utbildningar inom exempelvis strid. Träning är en viktig del av vår vardag för att klara av de krav som ställs på oss. Vi tränar flera gånger i veckan så du bör vara öppen för, och tycka om fysisk träning, både i grupp och enskilt.
Som flygplatsbrandman är du en viktig del i en grupp som under stor tidspress och med krav på precision löser uppgifter tillsammans för att säkerställa flygstridskrafternas möjligheter att kunna operera på flygbasen. Räddningsplutonens uppgifter är både kopplat mot flygplats men även mot övriga olyckor tex husbrand och trafikolycka.
Utbildning mot flygplatsbrandman kommer genomföras vid anställning.
Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• B-körkort
• Godkänd gymnasial utbildning
• Militär grundutbildning/Värnplikt Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är fokuserad, uthållig och duktig på att samarbeta med andra. Du skall vara driven och villig att delta i utvecklingen av plutonen och krigsförbandet. Du är positiv, glad och ser möjligheter istället för problem. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet för tjänsten.
MERITERANDE
• Tunga civila körkortsbehörigheter (BE,C,CE)
• Militär flygplatsräddningsutbildning
• Militära förarbevis
• Pågående anställning i Fösvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, civilanställning (CVAT)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Helikopterflottiljen Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Befattningen innebär krigsplacering
Inför anställning kommer säkerhetsprövning,läkarundersökning och fystester genomföras. Dessa måste vara godkända för att kunna få en möjlighet till anställning.
Upplysningar om befattningen samt rekryteringsprocessen
Fanjunkare Joakim Bergendorff C Räddningspluton Nås via växeln på 013- 28 30 00
Fackliga företrädare
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO Hkpflj, Anneli Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Urval samt intervjuer sker löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Individuell lönesättning
