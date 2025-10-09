R&D Engineer
Vi söker nu en R&D Engineer inom mekanisk design till ett konsultuppdrag i Västerås. Här får du arbeta i ett agilt, tvärfunktionellt team och vara med i hela kedjan, från idé till produktion, av produkter inom HMI I/O och Communication Standard Modules.
Ditt uppdrag:
• Samarbeta med andra konstruktörer för att utveckla och optimera befintliga lösningar.
• Delta i projektens alla faser, från koncept till färdig produkt.
• Bidra till Electromechanical Design Chapter genom att dela kunskap och best practices.
• Arbeta nära både lokala och globala intressenter.
• Utvecklas i en stimulerande miljö med stora möjligheter till professionell tillväxt.
Vi söker dig som:
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, mekatronik eller motsvarande.
• Har minst 2 års relevant erfarenhet av mekanisk design.
• Har grundläggande kunskaper i CAD-program (CREO är meriterande).
• Känner till olika materialteknologier (metall, plast m.m.).
• Har erfarenhet av eller förståelse för agila arbetssätt (Scrum är ett plus).
• Behärskar svenska och engelska flytande, i tal och skrift.
• Har förmåga att strukturera, prioritera och driva ditt arbete självständigt.
• Är en kommunikativ lagspelare med god samarbetsförmåga och relationsbyggande styrka.
Du har även färdigheter inom:
• CAD och produktutveckling.
• Materialteknik.
• Samarbete och kommunikation.
• Agila arbetssätt.
Meriterande:
• Erfarenhet av CREO eller liknande CAD-verktyg.
• Tidigare arbete i internationella utvecklingsprojekt.
Omfattning:
Heltid, 40 timmar per vecka.
Uppdragsperiod:
3 november 2025 - 2 november 2026.
Om Talangbron:
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:
