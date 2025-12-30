Quality Technician
2025-12-30
Ta nästa steg inom kvalitetsutveckling hos Nordens ledande leverantör av hydrauliklösningar.
Nu söker vi en Quality Technician till PMC Hydraulics i Ystad. I denna nyckelroll får du ett proaktivt och analytiskt ansvar för att säkerställa och lyfta kvaliteten i varje steg av vår process - från
leverantörsledet till internationella kunder. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan teknik, analys och ständiga förbättringar.
Välkommen till ett teknikfokuserat bolag som kombinerar spännande, komplexa produkter med en jordnära kultur. Här uppskattas du för din tekniska expertis och förmåga att leverera resultat i samarbete med kollegor inom våra globala funktioner.
Information:
Du blir anställd av PMC Hydraulics AB med placering i Ystad. Tjänsten är på dagtid och heltid. I den här rekryteringen samarbetar PMC Hydraulics med Randstad. Du söker med CV via randstad.se och senast 2026-01-18. Urval kommer att ske löpande mht till helgerna.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Du är välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Nadia Milotti om du har frågor kring processen eller tjänsten.
Ansvarsområden
I rollen som Quality Technician är du en central medarbetare och kollega i vårt globala QHSE-team och bidrar till utvecklingen av vår kvalitetsprocess, både operativt och strategiskt. Du har ett särskilt fokus på den svenska, finska och danska organisationen, men med omfattande internationella kontaktytor.
Dina huvuduppgifter inkluderar:
Processutveckling och Ständiga Förbättringar: Driva förbättringsarbete mot interna avvikelser i processer och leda initiativ för ständiga förbättringar, med möjlighet att specialisera dig inom
exempelvis Lean Manufacturing eller Ledningssystem (t.ex. ISO).
Kvalitetsanalys och Avvikelsehantering: Utföra avancerade kvalitetskontroller och djuplodande avvikelseanalyser. Genomföra mätningar och åtgärder för att lösa komplexa
reklamationsärenden gentemot både kunder och leverantörer.
Strategiskt Kvalitetsarbete: Delta i interna revisioner kopplat till kvalitet och miljö, och bidra till att utveckla koncernens långsiktiga kvalitetsstrategi.
Systematiskt arbete: Du får möjlighet att fördjupa din kunskap i vårt affärssystem D365 som ett verktyg för kvalitetsuppföljning och analys.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett genuint högt engagemang för kvalitetsområdet och en dokumenterad teknisk
bakgrund.
Vi ser att du har följande erfarenhet och kompetens:
Teknisk utbildning (högskole- eller yrkeshögskolenivå) och/eller flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
Gedigen och flerårig erfarenhet av kvalificerat kvalitetsarbete, med förmåga att tillämpa både teoretiska ramverk och praktiska problemlösningsmetoder.
Erfarenhet från producerande/teknisk verksamhet, med fördel inom verkstadsindustri eller iknande miljöer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har:
Kunskap och/eller erfarenhet inom Hydraulik.
Erfarenhet av arbete med D365 eller liknande affärssystem i en kvalitetsfunktion.
Kompetens inom Lean, Ledningssystem eller Intern Revision.
Kunskap och erfarenhet inom miljöområdet.
Du har en mycket god förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och självgående och är en saklig och serviceinriktad kommunikatör med hög integritet, som trivs i en roll med många kontaktytor, både externt och internt.Om företaget
PMC Hydraulics AB
PMC Hydraulics AB ingår i PMC Hydraulics Group som är Nordens ledande leverantör av hydrauliklösningar till industrin. Vårt erbjudande sträcker sig från konstruktion och design till färdiga hydrauliksystem och komponenter. Koncernens kompetens omfattar även elektromekanik och smörjlösningar, vilket ger en unik samlad kompetens för att erbjuda kunderna helhetslösningar. PMC Hydraulics Group omsätter 1,0 miljarder kronor och har ca 400 anställda i flera länder i Europa och Asien. PMC Hydraulics Group är en del av Dacke Industri, som till 100 % ägs av Nordstjernan. https://www.pmchydraulics.com Ersättning
