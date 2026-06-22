Quality Manager - Distributionscenter, Örebro
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-06-22
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Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Vill du vara med och skapa en kvalitetskultur tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som är i ständig utveckling? Hos oss får du en nyckelroll då vi skapar vårt nya Distributionscenter i Örebro. Här ansvarar du inte bara för kvaliteten i våra processer, utan också för att bygga ett starkt team, skapa riktning och driva utveckling framåt. I denna roll är du delaktig i att vi blir – The leading Distribution Center of Epiroc Supply Chain.
Din missionSom Quality Manager har du ett helhetsansvar för kvalitet på vårt nya Distributionscenter. Du leder och utvecklar arbetet inom kvalitetskoordination, processkvalitet, returhantering samt närliggande funktioner – alltid med fokus på att säkerställa rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt skick.
Du kommer in i ett läge där du har stora möjligheter att påverka. Med ett tydligt mandat driver du utvecklingen av våra kvalitetsprocesser – från att förbättra befintliga arbetssätt till att, där det behövs, skapa nya från grunden. Du kombinerar struktur och systematik med ett öppet sinne för innovation och ny teknik, och säkerställer att verksamheten utvecklas i takt med både interna behov och externa krav.
En central del av din roll är att leda och samla teamet. Du skapar tydlighet, engagemang och riktning i en organisation där du får möjlighet att bygga en gemensam kultur och få alla att arbeta mot samma mål. Genom ett närvarande och inkluderande ledarskap stöttar du dina medarbetare i deras utveckling och skapar förutsättningar för både prestation och trivsel.
Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten arbetar enligt etablerade standarder, riktlinjer och bästa praxis, samt driver och utvecklar arbetet med interna och externa revisioner. I rollen samarbetar du tätt med olika funktioner och bygger starka relationer – eftersom du vet att ett framgångsrikt kvalitetsarbete skapas tillsammans.
Med hjälp av data, analys och ett systematiskt förbättringsarbete driver du initiativ som stärker både kvalitet och effektivitet, och du balanserar skickligt mellan kortsiktiga behov och långsiktiga mål.
Placering och resorDenna tjänst är placerad i Örebro, Sverige. Resor förekommer vid behov.
Livet på Epiroc När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Ansökan och kontaktinformationVi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 16 augusti 2026. Ansökningar granskas löpande.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Då annonsen är publicerad under semestertid kan vårt svar dröja.Anställande chef, Andreas Gustafsson, andreas.gustafsson2@epiroc.com
Rekryteringsspecialist, Maria Tedsjö, maria.tedsjo@external.epiroc.com
Profile description:Din profilVi söker dig som kombinerar ett gediget kvalitetstänk med ett intresse för människor, ledarskap och utveckling. Du har erfarenhet av kvalitetsarbete från logistik eller industrin. Du är trygg i att arbeta med processkvalitet, förbättringsarbete och regulatoriska krav. Det är meriterande om du har en akademisk utbildning inom området.Du har god kunskap om relevanta ISO-standarder och är van vid att arbeta med revisioner, uppföljning och ständiga förbättringar. Du har en analytisk ådra och använder data som ett naturligt verktyg för att förstå, prioritera och utveckla verksamheten.
Du har förmågan att skapa förtroende, ena team och få människor att växa, samtidigt som du vågar utmana och driva förändring där det behövs. Du är nyfiken och lösningsorienterad, med mod att tänka nytt och förmåga att omsätta idéer i praktiken.
Du trivs i en roll med många kontaktytor och samarbetar naturligt över funktioner, både internt och externt. Du är strukturerad och trygg i att prioritera, och har en god förmåga att balansera verksamhetens dagliga behov med långsiktig utveckling. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Våra ledarskapsförväntningarPå Epiroc förväntar vi oss att våra ledare är inspiratörer, pådrivare och nytänkare. Vi värdesätter ledare som går före med gott exempel och har modet att utmana det etablerade. Säkerhet och hållbarhet är våra högsta prioriteringar, och vi förväntar oss att våra ledare aktivt främjar säkerhet, inkludering och mångfald, samtidigt som de sätter medarbetarnas välmående och kontinuerliga utveckling i fokus. Vi söker dig som har modet att tro på nya idéer och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "77893-44262024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
702 16 ÖREBRO Arbetsplats
Epiroc Jobbnummer
9972693