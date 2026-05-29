Junior Range Creator
2026-05-29
Vill du inleda din karriär i en internationell och tekniknära miljö där du får kombinera problemlösning, logiskt tänkande och digitala lösningar? Nu söker vi på Friday en Junior Range Creator till ett uppdrag hos ett ledande möbelföretag i Malmö.
OM TJÄNSTEN:
I rollen kommer du att tillhöra ett av teamen som arbetar med verksamhetens 3D-planerare och digitala kundupplevelser. Du blir en del av ett internationellt team där samarbete, kunskapsdelning och teknisk nyfikenhet är en naturlig del av vardagen. Utöver samarbetet med kollegor i ditt team kommer du även att arbeta nära andra specialistfunktioner, exempelvis team som ansvarar för 3D-plattformen. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete för att utveckla och förbättra de digitala lösningarna.
I rollen arbetar du med att definiera hur produkter ska bete sig i en 3D-miljö genom att bygga upp regler och strukturer i ett Range Management System. Du hanterar produktdata och skapar logiska regelverk som styr hur olika möbler kan kombineras, placeras och interagera med varandra i digitala planeringsverktyg. En viktig del av arbetet är även att analysera och felsöka när produkter eller regelverk inte fungerar som avsett, där du identifierar orsaken och omsätter komplexa krav till välfungerande lösningar. För att trivas i rollen tror vi att du har ett logiskt och analytiskt tankesätt samt uppskattar att lösa problem där flera regler och parametrar samverkar.
VI SÖKER DIG SOM: Har en eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning och ett intresse för digitala lösningar
Har grundläggande förståelse för frontend och digitala gränssnitt
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du:
Har grundläggande kunskaper inom 3D
Har några års arbetslivserfarenhet inom likvärdigt område
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och tror att rollen passar dig som är nyfiken, analytisk och har ett stort intresse för att lära dig nya saker. Du trivs med att lösa problem, arbetar strukturerat och har förmågan att bryta ned komplexa utmaningar i logiska delar. Eftersom rollen innebär många kontaktytor tror vi även att du är en kommunikativ lagspelare som uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med andra.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Ambitionen från kunden och vår sida är att du kommer att bli direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Lön: Marknadsmässig månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
