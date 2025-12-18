Quality Engineer | Siemens Energy | Finspång
2025-12-18
Är du en erfaren Quality Engineer som brinner för kvalitetssäkring inom produktion? Vi på Jefferson Wells söker nu en Quality Engineer för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång. Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta med projektkvalitet i en högteknologisk miljö? Då är detta uppdraget för dig!
Ort: Finspång
Start: Februari 2026
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Anställning: Konsultanställd via Jefferson Wells
Om jobbet som Quality Engineer
Som Quality Engineer hos oss på Jefferson Wells, ute hos Siemens Energy i Finspång, blir du en nyckelperson i Project Quality Team. Du ansvarar för att planera, samordna och övervaka kvalitetsaktiviteter i produktionen. Rollen innebär att du är huvudkontakt för projektkvalitet inom den interna produktionen och säkerställer att kvalitetsstandarder inte bara uppfylls - utan överträffas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Planera, koordinera och prioritera kvalitetsaktiviteter i produktionen.
* Fungera som huvudkontakt för projektkvalitet inom intern produktion.
* Hantera kundbevittningar och säkerställa att kvalitetskrav uppfylls.
* Samla in och granska kvalitetsdokumentation (exempelvis QRL, QCP, ICR).
* Bidra till att driva projektet framåt genom strukturerat och proaktivt arbete.
Den vi söker
Vi söker dig som har en ingenjörsbakgrund och ett genuint intresse för kvalitet och produktion. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs med att samarbeta i team. För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att driva projekt framåt och skapa ordning i komplexa processer.
Vi ser gärna att du har:
* Ingenjörsexamen inom mekanik, elektroteknik, kraftteknik, processteknik eller liknande.
* 2-5 års arbetslivserfarenhet inom området för kvalité.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
* Erfarenhet eller utbildning relaterad till konstruktion/tillverkning/drift av roterande maskineri (meriterande).
* Tidigare erfarenhet av kvalitetsorganisation (meriterande).
Om Jefferson Wells
