Boendestödjare till stödboende inom socialpsykiatri
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd / Vårdarjobb / Trelleborg Visa alla vårdarjobb i Trelleborg
2026-06-12
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Vill du arbeta med människor och göra verklig skillnad i vardagen? Hos oss inom socialpsykiatrin får du ett meningsfullt arbete där du tillsammans med brukare stöttar dem i att leva ett så självständigt och fungerande liv som möjligt.
Vi är ett engagerat team som arbetar utifrån ett personcentrerat och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vår arbetsplats präglas av samarbete, öppenhet och respekt – både gentemot varandra och de vi är till för. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och att skapa trygghet, delaktighet och struktur i vardagen för våra brukare.
Nu söker vi en kollega till vårt team för ett vikariat då en av våra medarbetare är föräldraledig. Det ger dig möjlighet att bli en del av vår verksamhet och bidra med din kompetens i ett viktigt och utvecklande arbete.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar med din kompetens och dina idéer i det dagliga arbetet. Våra medarbetare trivs för att arbetet är varierande, meningsfullt och ger möjlighet att göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du nära brukarna i deras vardag. Du ger stöd utifrån individuella behov och genomförandeplaner, med fokus på att stärka självständighet och livskvalitet.
I arbetet ingår att stötta i vardagliga sysslor såsom städning, inköp och struktur i hemmet. Du motiverar och stöttar brukare i sociala kontakter och aktiviteter samt ger stöd i kontakter med myndigheter och vårdinstanser.
Arbetet innebär också att arbeta med rutiner, planering och struktur i vardagen samt att dokumentera enligt gällande riktlinjer.
Du arbetar både självständigt ansvar och tillsammans med kollegor i team. Arbetet kräver att du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån individens dagsform och behov, vilket gör arbetet både utvecklande och stundtals utmanande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning, exempelvis som undersköterska, skötare, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom psykiatri, socialpsykiatri eller liknande verksamhet samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har även grundläggande datorvana och B‐körkort för manuell växellåda.
Det är meriterande om du har erfarenhet av boendestöd eller liknande stödinsatser i hemmiljö. Vi ser också gärna att du har kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande och motiverande arbete, exempelvis MI.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara trygg, lyhörd och ha ett genuint intresse för människor. Du har ett respektfullt och professionellt bemötande, är flexibel och kan anpassa dig till förändrade situationer. Vidare har du förmåga att arbeta både självständigt och i team, samtidigt som du är strukturerad och ansvarstagande.Övrig information
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Funktionsstöd Kontakt
Natalia Baginska natalia.baginska@trelleborg.se 0410-733574 Jobbnummer
9960712