Mjukvaruutvecklare till Mölndal
Intensogruppen AB / Datajobb / Mölndal Visa alla datajobb i Mölndal
2026-06-12
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Vill du arbeta nära produkten och se din kod användas i verkliga projekt världen över? Hos Geotech får du en central roll i utvecklingen av avancerade mätinstrument och mjukvara som används i allt från infrastrukturprojekt till offshore. Med en tydlig tillväxtstrategi, nära kundsamarbeten och ständigt nya innovativa produkter har vi en stark position på marknaden och behöver nu utöka vårt utvecklingsteam med en ytterligare en kollega.
Under 2027 flyttar vi även till nya lokaler i Balltorp, Mölndal.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som mjukvaruutvecklare arbetar du operativt med att vidareutveckla vår befintliga mjukvara. Fokus ligger på att bygga vidare på vår befintliga plattform, särskilt inom loggningsmjukvara, desktopapplikationer och datahantering, samtidigt som vi utvecklar våra webb- och backendlösningar framåt. Du arbetar nära både hårdvara och slutanvändare, och är med i hela utvecklingskedjan från idé och design till testning, dokumentation och release.
Du kommer arbeta i nära samarbete med produktägare och hårdvaruutvecklare. Rollen innebär även kontakt med supportfunktioner samt möjlighet att delta i tester och uppföljningar direkt tillsammans med användare i fält eller i egen produktion.
I rollen kommer du bland annat:
Vidareutveckla och förbättra vår loggningsmjukvara för realtidsdata
Utveckla desktopapplikationer i C# för operatörer i fält
Arbeta med backend, databaser och datahantering
Bygga och vidareutveckla webbgränssnitt och API:er
Delta i hela utvecklingsprocessen: design, implementation, test och release
Samarbeta nära kollegor inom elektronik, mekanik och produktutveckling
Vid behov testa lösningar i verkliga miljöer tillsammans med användareProfil
Till rollen som mjukvaruutvecklare söker vi dig som har några års erfarenhet av mjukvaruutveckling och känner dig trygg i att arbeta hands-on i kod. Du är van att sätta dig in i en befintlig kodbas och driva utvecklingen vidare, och har tillräcklig bredd för att kunna arbeta över flera delar av systemet. Du har tidigare arbetat med C# och är bekväm i att utveckla och vidareutveckla befintliga lösningar, snarare än att enbart arbeta på en övergripande arkitekturnivå. Som person gillar du att ta ansvar och att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du uppskattar samarbete och dialog med kollegor och användare. Du är tekniskt intresserad och har ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt är du prestigelös och flexibel, och motiveras av att se hur ditt arbete faktiskt används i praktiken.
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av C#-utveckling
Utvecklat användargränssnitt och funktionaliteter i desktopapplikationer
Erfarenhet av fullstackutveckling med god förståelse för webblösningar
Arbetat med backend och databashantering för att lagra, strukturera och hantera stora mängder mätdata.
Har du erfarenhet av Avalonia är meriterande
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos Geotech blir du en del av ett sammansvetsat team med fantastiska kollegor och ett starkt samarbetsklimat. Vi är en mindre organisation med korta beslutsvägar, stor frihet och god gemenskap, samtidigt som vi har styrkan och tryggheten från vår stabila ägare Indutrade i ryggen. Som världsledande tillverkare av avancerade sonder och instrument erbjuder vi en tekniskt spännande miljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, och Malou Magnusson, 0707-588745, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Ingenjörsfirman Geotech AB grundades 1970 med visionen att underlätta det hårda arbetet i fält och för att sprida noggranna metoder för geotekniska undersökningar. Företaget är idag en världsledande tillverkare av avancerade sonder och instrument. Företaget byggdes på erfarenheter från praktiskt arbete i Göteborgsområdets känsliga leror. Flera produkter och metoder har också utvecklats i nära samarbete med geotekniska avdelningen på Chalmers Tekniska Högskola. Geotech ingår numera i industrikoncernen Indutrade. Läs mer på www.geotech.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Ingenjörsfirman Geotech Aktiebolag Jobbnummer
9960713