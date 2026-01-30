Quality engineer
Randstad AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-01-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Randstad söker nu kvalitetsingenjörer för konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Här får du möjlighet att arbeta i en global och tekniskt avancerad miljö där kvalitet, leverantörsutveckling och ständiga förbättringar står i fokus.
Som kvalitetsingenjör blir du en nyckelperson i att säkerställa hög produktkvalitet i Siemens Energys leveranskedja. Du kommer att samarbeta med leverantörer, projektteam och inspektörer för att driva kvalitetsarbete från tidig projektfas till färdig leverans. Arbetet innefattar både strategiska och operativa uppgifter, och du får en central roll i att bidra till att Siemens Energy fortsätter leverera lösningar av högsta standard.
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Stötta i arbetet med att följa upp kvalitet hos leverantörer och i pågående projekt.
Vara delaktig i att hantera och följa upp produktavvikelser.
Medverka vid inspektioner och säkerställa att dokumentation och kvalitetskrav följs.
Delta i möten och samarbeta nära både leverantörer och interna team.
Bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner inom kvalitetsområdet.Kvalifikationer
Ingenjörsexamen (inom maskinteknik, elektroteknik, energiteknik, processteknik eller liknande).
Några års relevant arbetslivserfarenhet inom en kvalitetsorganisation, med fokus på antingen interna processer eller leverantörsstyrning.
Flytande engelska (i tal och skrift); kunskaper i svenska är mycket meriterande.
Stark analytisk förmåga, sinne för detaljer och utmärkt kommunikationsförmåga.
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem (QMS) och industristandarder (t.ex. ISO 9001) är meriterande.
Förmåga att samarbeta i team och driva projekt framåt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9714178