Quality Engineer
2025-10-10
Varje dygn andas du in över 20 000 liter luft och spenderar i genomsnitt 90% av din tid inomhus. Inomhusventilationslösningar påverkar alla - oavsett om du ser våra produkter eller inte. FläktGroup är marknadsledande av innovativa och energieffektiva lösningar för inomhusklimat, som säkerställer komfort, säkerhet och prestanda samtidigt som vi minskar klimatavtrycket. Vi har satt den tekniska standarden i över 100 år och kan med våra breda produktportfölj möta de mest omfattande kundkraven. FläktGroup ägs av Triton och har huvudkontor i Tyskland. Vi är verksamma över hela världen och har produktionsanläggningar i Europa, Asien och USA. Together We Create Excellence. For Life. Läs mer om oss på www.flaktgroup.com.
OM VÅR FUNKTION
Vi har höga ambitioner och en tydlig målsättning: att leverera produkter av absolut toppklass till våra kunder. Kvalitet är inte bara ett krav utan det är en självklar del av vår kultur och vårt löfte till marknaden. Vår avdelning, som ansvarar för Lean och Kvalitet, består av tolv medarbetare vilka kombinerar teknisk kompetens med ett starkt förbättringsdriv. Genom att uppmuntra nytänkande och ett nyfiket förhållningssätt identifierar vi ständigt nya möjligheter till utveckling, både i våra processer och i vårt arbetssätt. Vi arbetar nära produktionen och andra nyckelfunktioner för att säkerställa att kvalitet genomsyrar hela värdekedjan, från idé till färdig produkt.
VI ERBJUDER DIG
Du har nu möjligheten att komma till en rolig, global miljö där det aldrig står stilla. Som Kvalitetsingenjör har du ett viktigt uppdrag att säkerställa kvalitén på våra produkter. Detta genom att ha det övergripande kvalitetsperspektivet vid specialanpassade kundprojekt, utveckling av nya produkter och produktfunktioner samt utveckling av våra produktionsprocesser. Du får utvecklas i ett nära samarbete med flera olika funktioner inom företaget och vara samordnande för kvalitetsfrågor. Du kommer ha både interna och externa kontakter gällande kvalitetsförväntningar och framsteg. Med din kunskap bidrar du med att föra in bästa praxis och principer. I uppdraget ingår att samla in och analysera data samt göra revisioner så att vi får underlag för förbättringar och kan sätta kvalitetsplaner.
Denna roll är placerad on site på vår fabrik i Jönköping och kommer att rapportera till Quality & Lean Manager.
VEM ÄR DU
Den här rollen är perfekt för dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete samt har en högskoleexamen inom relevant område. För oss är det viktigt att du har kännedom kring olika typer av kvalitetsmetoder och verktyg. Du når framgång genom att vara lugn och stabil i pressade situationer. Du gillar samarbete och har en grundtrygghet i din kompetens. Du styrs av tydliga värderingar och tar väl grundade beslut i avgörande situationer i arbetet. Du har ett stort kundfokus och är en problemlösare med förmåga att analysera komplex kvalitetsdata och dra relevanta slutsatser. Du arbetar på ett strukturerat sätt och säkerställer att viktiga detaljer hanteras med noggrannhet. På ett övertygande och inspirerande sätt får med dig andra för att nå önskade resultat. Då vi är en global koncern, är det viktigt att du kan kommunicera tydligt och effektivt både på svenska och engelska.
VÅRT LÖFTE
För oss är det enkelt. För att kunna vara den ledande leverantören av energieffektiva ventilationslösningar är vår tekniska utveckling och våra engagerade medarbetare centrala. På FläktGroup Sweden AB jobbar ca 600 anställda och vi har produktion och utveckling i Jönköping och säljkontor på 13 platser runt om i Sverige. Vi erbjuder spännande utmaningar i en internationell miljö. Här jobbar specialister och generalister inom bland annat försäljning, utveckling, produktion, IT, logistik, marknad och ekonomi. Hos oss på FläktGroup är närheten till våra kunniga medarbetare inom flera yrkesområden en styrka som skapar en tydlig helhet. Här finns en kultur som präglas av laganda och entreprenörskap, där vår vardag kännetecknas av en ambiitiös och flexibel inställning. Vi hjälps tillsammans åt för att hitta den bästa lösningen, oavsett vilka utmaningar vi stöter på. Både i vårt arbete och för våra kunder. För det är tillsammans vi skapar något enastående. För hela livet.
ÖVRIG INFORMATION
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Pernilla Bergman, Quality & Lean Manager, pernilla.bergman@flaktgroup.com
. Sista ansökningsdag är 26 oktober 2025. Vi tillämpar löpande urval, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
