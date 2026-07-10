Quality controller | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
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Vill du arbeta med operativ kvalitetskontroll i en produktionsnära miljö i Stockholm? Vi söker en noggrann och drivande Quality Controller för ett konsultuppdrag via Lernia. Rollen passar dig som trivs med både praktiskt kvalitetsarbete, analys och att samarbeta tvärfunktionellt för att säkerställa produkter och processer håller avtalad nivå.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som Quality Controller blir du en viktig del av produktions- och kvalitetsorganisationen. Du ansvarar för daglig kvalitetskontroll, avvikelsehantering och att säkerställa att processer följer interna rutiner och kundkrav. Rollen innebär nära samarbete med produktion, teknik och leverantörer samt kontakt med kund vid behov.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Visstid/kontrakt via Lernia med möjlighet till förlängning eller övergång till kund.
Placeringsort: Stockholm.
För tjänsten krävs att du är medborgare i ett NATO-land samt att du kan genomgå och godkännas i en bakgrunds- och säkerhetskontroll.Arbetsuppgifter
Granska, följa upp och säkerställa efterlevnad av interna kvalitetsprocesser.
Analysera avvikelser, identifiera rotorsaker och föreslå korrigerande åtgärder.
Driva och bidra till kontinuerliga förbättringsarbeten i nära samarbete med produktionsteamet.
Säkerställa att verksamheten följer gällande regulatoriska krav, kvalitetsstandarder och interna riktlinjer.
Om dig
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta över avdelningar för att nå gemensamma mål. Vidare har du vana att arbeta systematiskt och prioriterar säkerhet och kvalitet i allt arbete.
Formell kompetens
Relevant högskole- eller ingenjörsutbildning.
Erfarenhet av kvalitetsarbete i tillverkande industri, gärna från automotive eller liknande bransch.
Har 1–4 års erfarenhet av kvalitetsarbete.
Behärskar engelska flytande i tal och skrift då engelska är arbetsspråket. Svenska förekommer i kommunikationen mellan kollegor.
Meriterande
Erfarenhet av ISO 9001 eller flyg-/försvarsstandarder.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, analytisk och kommunikativ. Du har förmåga att skapa förtroende hos kollegor och kunder, tar initiativ till förbättringar och följer upp för att säkra resultat. Flexibilitet och förmåga att arbeta i högt tempo uppskattas.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stöd i din professionella utveckling. Genom oss får du möjlighet att utvecklas i roller som matchar din kompetens och dina ambitioner.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare via e-post: bemanning.stockholm@lernia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054037-2097167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9999944