Quality Assurance Engineer
Nobina Sverige AB
2026-04-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Nobina söker en noggrann och engagerad Quality Assurance Engineer som vill vara med och säkra framtidens digitala transportlösningar. I den här rollen får du möjlighet att arbeta praktiskt med testning och kvalitetssäkring, bidra till kvaliteten i våra IT-leveranser och samarbeta tätt med utvecklingsteamet för att förbättra användarupplevelsen för över en miljon dagliga resenärer. Du blir en viktig del av ett team där teknik och samhällsnytta möts på riktigt.
Om rollen
Som Quality Assurance Engineer med fokus på realtidssystem kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa kvaliteten på våra lösningar. Du arbetar operativt med att testa och kvalitetssäkra våra system för realtidslösningar ombord på våra fordon genom att kontinuerligt identifiera, analysera och dokumentera brister och avvikelser, och bidrar till att dessa åtgärdas på ett effektivt sätt. Du ser till att våra IT-lösningar håller hög standard och uppfyller både användarens behov och verksamhetens krav. Det är viktigt att du har ett öga för detaljer och kan se förbättringsområden i både befintliga och nya system och gillar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Det är en verksamhetsnära roll och innebär ett betydande inslag av praktiskt arbete. En del av arbetstiden förläggs därför till Nobinas depåer och till tester ombord på bussar i faktisk driftmiljö. Detta för att säkerställa att våra lösningar fungerar korrekt i verkliga användarscenarier.
I rollen ingår att ta fram och dokumentera testfall som speglar verkliga scenarier, samt att genomföra hands-on tester i den ordinarie driften, vid nyutveckling och vid trafikstarter. Du samarbetar nära utvecklingsteamet och driftorganisationen för att säkerställa en robust och stabil leverans, samtidigt som du bidrar med insikter och förbättringsförslag för att höja den övergripande kvalitetsnivån.
Identifiera och analysera brister och avvikelser i realtidssystem
Identifiera, rapportera och hantera buggar och kvalitetsbrister
Arbeta proaktivt med kvalitetsförbättringar och riskhantering
Utveckla, dokumentera och uppdatera testfall för olika scenarier
Genomföra praktisk testning i driftmiljöer, vid nyutveckling och trafikstarter
Samarbeta med utvecklare och driftpersonal för att optimera systemens prestanda och stabilitet
Rapportera resultat och föreslå åtgärder för kontinuerlig förbättring
Om dig
Vi tror att du har flera års erfarenhet som QA och är van att arbeta nära både utveckling och verksamhet. Du har god kunskap om manuell testning, teststrategier och databastest, och är trygg i att arbeta i agila miljöer där kraven kan förändras snabbt. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska språket.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av automatiserad testning
Kunskap i Azure DevOps
Erfarenhet av GIT och CI/CD
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk och lösningsorienterad, med en god förmåga att se helheten utan att tappa bort detaljerna. Du är en skicklig kommunikatör som lätt får med dig både tekniska team och affärssidan, och du har en förmåga att skapa struktur även i komplexa projekt. Du arbetar självständigt, är noggrann och har lätt för att prioritera och organisera ditt arbete. Dessutom drivs du av att ständigt utveckla både processer och dig själv.
För att lyckas i rollen förväntas du vara bekväm med att arbeta på plats i verksamheten när uppdraget kräver det samt att resa i tjänsten vid behov, exempelvis i samband med tester och trafikstarter.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123832".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
171 73 SOLNA Jobbnummer
9866055