QA-testare - Säkerhet & Pythonkunskap
Gigstep AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-24
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Har du nyligen tagit examen – eller tar du examen under 2026 – inom IT, datateknik eller programmering? Är du nyfiken på kvalitetssäkring, testutveckling och mjukvarusäkerhet? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig.
Om rollen
Vi söker en QA-testare som vill vara med och säkerställa kvaliteten i avancerade mjukvarulösningar. Du blir en del av ett team med fokus på säkerhetstestning, där du får kombinera teknisk problemlösning med praktiskt testarbete.
Rollen passar dig som gillar att analysera system, skapa strukturerade testfall och använda programmering för att utveckla och förbättra testprocesser.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla testfall för mjukvaruprodukter
Planera, genomföra och analysera tester
Arbeta med testautomation och scripts i Python
Dokumentera testresultat och följa upp identifierade avvikelser
Samarbeta nära utvecklare och andra testingenjörer
Bidra till utvecklingen av testmetoder, processer och verktyg
Vi söker dig som
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom datateknik, datavetenskap, IT eller liknande (meriterande med civilingenjörsexamen)
Har goda kunskaper i Python
Har ett intresse för mjukvarutestning och kvalitetssäkring
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med att samarbeta och dela kunskap med andra
Det är även meriterande om du har erfarenhet av testautomation, testfallsutveckling eller har ett intresse för säkerhet inom mjukvara och system.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Gigstep där du får möjlighet att utvecklas i en teknisk miljö tillsammans med erfarna kollegor. För rätt person finns goda möjligheter till långsiktig utveckling.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966617-2069528". Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta
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222 21 LUND Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9977802