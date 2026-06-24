QA-testare - Säkerhet & Pythonkunskap

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2026-06-24


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Har du nyligen tagit examen – eller tar du examen under 2026 – inom IT, datateknik eller programmering? Är du nyfiken på kvalitetssäkring, testutveckling och mjukvarusäkerhet? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig.
Om rollen
Vi söker en QA-testare som vill vara med och säkerställa kvaliteten i avancerade mjukvarulösningar. Du blir en del av ett team med fokus på säkerhetstestning, där du får kombinera teknisk problemlösning med praktiskt testarbete.
Rollen passar dig som gillar att analysera system, skapa strukturerade testfall och använda programmering för att utveckla och förbättra testprocesser.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla testfall för mjukvaruprodukter

Planera, genomföra och analysera tester

Arbeta med testautomation och scripts i Python

Dokumentera testresultat och följa upp identifierade avvikelser

Samarbeta nära utvecklare och andra testingenjörer

Bidra till utvecklingen av testmetoder, processer och verktyg

Vi söker dig som
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom datateknik, datavetenskap, IT eller liknande (meriterande med civilingenjörsexamen)

Har goda kunskaper i Python

Har ett intresse för mjukvarutestning och kvalitetssäkring

Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad

Trivs med att samarbeta och dela kunskap med andra

Det är även meriterande om du har erfarenhet av testautomation, testfallsutveckling eller har ett intresse för säkerhet inom mjukvara och system.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Gigstep där du får möjlighet att utvecklas i en teknisk miljö tillsammans med erfarna kollegor. För rätt person finns goda möjligheter till långsiktig utveckling.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966617-2069528".

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9977802

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