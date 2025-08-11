QA Specialist till Nutifood Sweden
Nutifood Sweden AB söker nu till verksamheten i Bjuv en proaktiv och strukturerad QA Specialist. Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Du har idag högst två månaders uppsägningstid.
Vill du arbeta med att upprätthålla och vidareutveckla bolagets kvalitetssystem? Vill du fungera som ansvarig för företagets laboratorier? Söker du en roll där du jobbar nära produktionen samtidigt som du deltager i samarbetet med kunderna? Motiveras du av att leverera hög kvalitet och att skapa nöjda intressenter? Trivs du i en självständig roll samtidigt som du även vill ingå i olika team/projekt? Då kan detta vara jobbet som du söker.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.
Du erbjuds en kvalificerad och utvecklande tjänst i en internationell miljö. Nutifood kännetecknas av korta beslutsvägar, en hög ambitionsnivå och professionalism.
Företaget tillverkar produkter för känsliga konsumenter såsom spädbarn och äldre, vilket innebär att produkterna är hårt reglerade i lagstiftningen och kraven på produktsäkerhet och kvalitet är höga.
Följande ansvarsområden ingår i tjänsten som QA Specialist:
• Ansvara för att säkerställa att företagets produkter uppfyller krav enligt FSSC 22000 och andra relevanta livsmedelsstandarder
• Ansvara för mikrobiologiskt laboratorium
• Att tillse att företagets kvalitetssystem och kvalitetsmanual upprätthålls och vidareutvecklas
• Övervaka och hantera kvalitetskontroller samt utveckla förbättringsprocesser för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder
• Att Good Manufacturing Practice (GMP) tillämpas i fabriken samt initiera behov av utbildning
• Genomföra interna och externa revisioner samt förbereda dokumentation för dessa
• Samarbeta med produktion, R&D och andra avdelningar för att lösa kvalitetsrelaterade frågor
• Utbilda personal inom kvalitet och säkerhet
• Utreda avvikelser och kundklagomål och implementera åtgärder för att förhindra att problemen återuppstår
Tjänsten rapporterar till R&D and Quality Manager.
Vem är du?
Du har en universitets-/högskoleutbildning inom livsmedel (mikrobiologi, kemi, nutrition eller teknik) alternativt att du har en annan relevant akademisk examen.
Vi tror att du minst har 4-5 års erfarenhet av QA-arbete avseende liknande arbetsuppgifter och ansvarsområden i ett tillverkande företag inom livsmedelsindustrin. Du har kunskap om GMP, HACCP, FSSC 22000 och andra kvalitetsstandarder för livsmedel samt livsmedelslagstiftning.
Du har tidigare erfarenhet av revisioner och kvalitetskontroller samt utveckling av kvalitetssystem. Du har tidigare laboratorieerfarenhet, framför allt inom mikrobiologi.
Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat. Tjänsten förutsätter att du har goda kunskaper i Office-paketet (särskilt i Excel).
Som person är du proaktiv, analytisk och kommunikativ samt målmedveten. Vidare är du noggrann och har ett sinne för detaljer samt är strukturerad. Du har också ett stort intresse för innovation och öppenhet för nya idéer. Vi tror också att lyhördhet, flexibilitet och anpassningsbarhet är värdefullt i tjänsten.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
Nutifood Sweden har en 45-årig tradition av tillverkning av torkade mjölkprodukter såsom modersmjölksersättning, välling och gröt. Bolaget i Bjuv har ca 30 medarbetare. Nutifood Sweden har ett nära samarbete med den vietnamesiska koncernen Nutifood.
Tillverkningen i Bjuv står under Livsmedelsverkets kontroll och företaget har FSSC 22 000 och EU-ekologisk certifiering.
Nutifood har också ett hållbarhetsfokus vilket innebär att vi väljer närproducerade råvaror när det är möjligt och vi arbetar ständigt för att minimera energi- och vattenförbrukningen.
Läs mer om verksamheten på https://nutifoodsweden.com/
och https://nutifood.com.vn/en Ersättning
