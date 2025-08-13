QA & Test Specialist - Coor, Stockholm
2025-08-13
Är du nyfiken, gillar teknik och vill bidra till resultat av hög kvalité? Välkommen till Coor som QA & Test Specialist i Stockholm
I rollen som QA &Test Specialist hos Coor i Stockholm får du möjligheten att bidra med kvalitetssäkring i allt från kundintegrationer till större utvecklingsprojekt. Här blir du en viktig spelare i ett engagerat team, där din insats märks och uppskattas. Du får ta ett stort eget ansvar och samtidigt möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor i en modern organisation med vänlig kultur.
Vi erbjuder dig
• En varierad och utvecklande roll i ett engagerat team
• Möjlighet att växa exempelvis mot testledning eller utveckling
• En inkluderande kultur där öppenhet och samarbete är självklart
• Flexibelt arbetssätt - vi jobbar hybrid med ca tre dagar/vecka på kontoret
Det här gör du hos oss
• Utföra manuella och automatiserade tester (funktionella och icke funktionella, regression, integration)
• Designar och dokumenterar testfall och testdata
• Felsöker och följer upp buggar i verktyg som Jira, Zephyr Scale och Tosca
• Samarbetar nära med utvecklare, projektledare, produkt/tjänsteägare och andra intressenter
• Stödjer verksamheten i att genomföra användartester (UAT)
• Deltar i testplanering, produktionsvalidering och förbättringsarbete
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att tillhöra Coor Goup IT som består av ca. 75 personer. Ditt team är en del där systemintegration och automation står i fokus. Du arbetar nära systemutvecklare och projektledare i både mindre leveranser och större projekt ibland med kundkontakt. Placeringsort är Solna, där vi sitter i helt nybyggda, ljusa lokaler med takterrass på Mathildatorget. Vi tror på balans, utveckling och en organisation där alla får ta plats.
Mer om dig
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och gillar att ta eget ansvar. Du har erfarenhet av testarbete sedan tidigare. Du är tekniskt intresserad och vill lära dig mer om testverktyg som Tosca. Du är en nyfiken person som snabbt sätter dig in i nya processer och tar initiativ. Vi ser gärna att du har förståelse för systemlandskap och testmetodik. Erfarenhet av att scripta, agila arbetssätt och testcertifieringar som ISTQB är meriterande, men inget krav. Du har god kommunikationsförmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
