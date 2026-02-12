Pysslingen förskolor Södermalm söker timvikarier
2026-02-12
Pysslingen Förskolor Södermalm söker timvikarier
Som timvikarie inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra våra förskolor ännu bättre! På våra förskolor har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogik och det innebär att vi ser barnen som kompetenta och aktiva medborgare i samhället, vars tankar och åsikter är viktiga. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession. För oss är det viktigt att du som vill arbeta som timvikarie hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. En dag på förskolan är fylld av olika möten mellan barn och pedagoger. Varje möte är betydelsefullt och en del av barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi vill därför ta tillvara detta för att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla. Du får barn att känna glädje i att göra framsteg och övervinna svårigheter. Du har förmågan att se hur barn kan lära sig i alla vardagssituationer och genom lek och fantasi utmana dem där de befinner sig.
Vi söker dig som:
• har en gymnasieutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har en god samarbetsförmåga
• är inlyssnande och respektfull
• anser att varje möte är betydelsefullt
• är nyfiken och medforskande
• vill lära dig tillsammans med barnen
• ser varje dag som ett lärorikt äventyr tillsammans med barnen och kollegorna
• har uppdraget och barnen i fokus
Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap.
Anställningsform
Tjänsten är en allmän visstidsanställning/behovsanställning med timlön
Omfattning sker vid behov
Tillträde enligt överenskommelse
Ansökan
Låter det som ett jobb för dig? Skicka en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättningar sker löpande.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Marie Barth-Kron, marie.barth-kron@pysslingen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
