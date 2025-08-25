Pysslingen Förskolor i Solna söker timvikarier
2025-08-25
Just nu söker vi timvikarier till våra fina förskolor i Solna. Tycker du om att ha roligt på jobbet, gillar att arbeta flexibelt och är intresserad av att arbeta med barn i åldrarna 1-5? Tveka inte att skicka en ansökan till oss!
Om rollen
Tjänsten som timvikarie gäller förskolorna Agnesberg, Kadetten, Karolina, Solrosen och Ulriksdal. Det finns goda förbindelser till samtliga förskolor, vilket ger dig möjlighet till fler arbetstimmar och ett mer varierat arbete!
Som timvikarie hos oss på Pysslingen Förskolor arbetar du i barngrupper med barn i åldrarna 1-5. Behovet kan gälla både som ersättare vid kortare frånvaro med möjlighet till längre vikariat om behov uppstår. Det innebär möjlighet till ett flexibelt arbete där din tillgänglighet styr.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att genomföra aktiviteter både inomhus och mycket utomhus, samt avlasta ordinarie pedagoger med praktiska uppgifter.
Om du anställs som timvikarie ska du med kort varsel kunna rycka in som vikarie vid frånvaro av den ordinarie personalen. Det krävs därför att du är ansvarstagande och har en stor förmåga till flexibilitet, då arbetet innebär att du snabbt ska kunna anpassa dig till nya miljöer. Du har goda kunskaper i svenska språket och ska ha lätt för att både samarbeta och arbeta självständigt i ett arbetslag, samt har förmågan att tillsammans med dina medarbetare bidra till en fungerande verksamhet.
Vi söker dig som
• Har en gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har en god samarbetsförmåga
• Anser att varje möte är betydelsefullt
• Är nyfiken och medforskande
• Vill lära dig tillsammans med barnen
• Är inlyssnande och respektfull
• Har uppdraget och barnen i fokus
Det är meriterande om du har en examen som barnskötare och/eller tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola.
Anställningsform
Tjänsten är allmän visstidsanställning med timlön.
Omfattning vid behov.
Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-25
Låter det som ett jobb för dig? Skicka en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av tester. Du kommer få ett separat mail skickat till dig med en länk som tar dig till testet.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Linnéa Wohlin Rahmqvist via mejl linnea.rahmqvist@academedia.se
Vill du läsa mer om förskolan?
Agnesberg
Kadetten
Karolina
Solrosen
Ulriksdal
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
