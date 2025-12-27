Pulcinella
Adamyan, Edgar / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2025-12-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adamyan, Edgar i Västerås
Vi söker en duktig och erfaren pizzabagare till vår pizzeria.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara stresstålig och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse, eftersom kundkontakt ingår i arbetet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Telefon 0723368317
E-post: edgar-adamyan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adamyan, Edgar Arbetsplats
Adamyan Edgar Jobbnummer
9663982