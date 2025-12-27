Pulcinella

Adamyan, Edgar / Kockjobb / Västerås
2025-12-27


Vi söker en duktig och erfaren pizzabagare till vår pizzeria.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara stresstålig och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse, eftersom kundkontakt ingår i arbetet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Telefon 0723368317
E-post: edgar-adamyan@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adamyan, Edgar

Arbetsplats
Adamyan Edgar

Jobbnummer
9663982

