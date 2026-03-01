Pulcinella

Adamyan, Edgar / Kockjobb / Västerås
2026-03-01


Visa alla kockjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adamyan, Edgar i Västerås

Vi söker en duktig och erfaren pizzabagare till vår pizzeria.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara stresstålig och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse, eftersom kundkontakt ingår i arbetet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Telefon 0723368317
E-post: edgar-adamyan@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adamyan, Edgar

Arbetsplats
Adamyan Edgar

Jobbnummer
9769622

Prenumerera på jobb från Adamyan, Edgar

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adamyan, Edgar: