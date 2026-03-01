Pulcinella
Adamyan, Edgar / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-03-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adamyan, Edgar i Västerås
Vi söker en duktig och erfaren pizzabagare till vår pizzeria.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara stresstålig och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse, eftersom kundkontakt ingår i arbetet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Telefon 0723368317
E-post: edgar-adamyan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adamyan, Edgar Arbetsplats
Adamyan Edgar Jobbnummer
9769622