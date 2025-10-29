PTP-psykolog till psykiatrimottagningen Falköping
2025-10-29
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falköping är en del av Skaraborgs Sjukhus. Enheten bedriver specialistpsykiatrisk vård mot alla diagnosgrupper i upptagningsområdet Falköping, Skara och Tidaholms kommuner. Mottagningen har också ett DBT team och en digital ADHD mottagning som servar hela Skaraborg.
Personalgruppen består av olika yrkeskategorier och är cirka 50 personer som tillsammans tillhandahåller ett rikt utbud av kompetenser.
Vi har vid flera tillfällen tidigare tagit emot PTP-psykologer vilket vi tycker är utvecklande och flera har stannat kvar som våra kollegor.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, utredning samt psykologisk behandling enskilt och i grupp. Vi är idag fem psykologer och alla erbjuds regelbunden handledning. Du kommer att vara en viktig medlem i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. För att upprätthålla en god kommunikation mellan yrkesgruppen och ledningsgruppen finns yrkesträffar där vi deltar.Kvalifikationer
Vi söker dig som avlagt svensk psykologexamen och har ett intresse för att jobba inom specialistpsykiatrin.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Beräknat tillträde är 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning på heltid till 2027-02-28. Anställningens omfattning är heltid.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära ut utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
