PTP-psykolog till Brickebackens vårdcentral
2026-03-09
Vill du göra skillnad för våra medborgare varje dag, då ska du söka till oss.
Brickebackens vårdcentral i Örebro ligger i ett mångkulturellt område med en ung befolkning. Våra ca. 6800 st listade invånare är en blandning av universitetets studenter, villa- och hyreshusboenden och landsbygdsbefolkning. Det gör patientarbetet intressant och varierande. Hos oss ligger fokus på att skapa goda relationer, förtroende och kontinuitet. Vi som jobbar här är ca. 30 st samspelta och stabilt gäng som ställer upp för varandra. Vi har ett kreativt och förbättringsinriktat klimat, där alla kan bidra.
Din PTP-tjänstgöring utformas enligt Socialstyrelsens föreskrift och kommer att innehålla både individinriktat och övrigt psykologarbete. Din handledare på mottagningen utformar tillsammans med dig din individuella tjänstgöringsplan och handleder dig regelbundet under året. Regionens studierektor för PTP-psykologer finns också med som stöd under ditt PTP-år. Du garanteras möjlighet att delta i vårt välutvecklade utbildningsprogram där du tillsammans med andra PTP-psykologer i regionen deltar i regelbundna utbildningsaktiviteter i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök inom regionens verksamheter. Utbildningstillfällena ger samtidigt goda möjligheter till social gemenskap.
Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
PTP-psykolog till Brickebackens vårdcentral
Arbetet på vårdcentral innefattar bedömning och behandling av psykosocial problematik hos våra patienter. Vi träffar patienterna på plats eller i digitala besök. Du arbetar självständigt, under eget ansvar men med regelbunden handledning och ett gott stöd av erfarna kollegor. Handledaren har god erfarenhet av att handleda PTP-psykologer.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Vi söker dig som är examinerad psykolog och redo för PTP-tjänstgöring. Du har ett varmt och professionellt sätt att möta både patienter och kollegor. Vi värdesätter ditt engagemang för att skapa goda och förtroendefulla möten och vi ser gärna att du bidrar till att utveckla och förbättra vår verksamhet tillsammans med oss.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
Månadslön
Region Örebro län Kontakt
Vårdcentralschef
