Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program. Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Välkommen till Närhälsan Tanumshede vårdcentral, nu söker vi dig som vill genomföra din PTP-tjänstgöring hos oss. Du kommer att ingå i ett team med en psykolog, en psykoterapeut, en vårdsamordnare och en rehabkoordinator. Tanumshede VC och Fjällbacka VC är två närliggande vårdcentraler som har ett tätt samarbete och kan i praktiken beskrivas som en och samma enhet med en verksamhetschef. Som PTP-psykolog kan du komma att träffa patienter från både Tanumshede och Fjällbacka. PTP-handledare är Leg psykolog Per Mark som har lång erfarenhet av primärvård och är van vid att handleda PTP-psykologer.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter består av att under handledning genomföra psykologarbete på vårdcentral, vilket innebär att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser, utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral. Du jobbar med utgångspunkt i den listade populationens behov med digitala vårdmöten, internet- och gruppbehandling samt fysiska enskilda besök.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta just primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Det innebär också att arbeta med stegvis/stratifierad vård, där insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, till gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Om dig
Du har avlagt psykologexamen med behörighet att genomföra PTP-tjänstgöring.
Du har läst inriktning KBT eller annan aktuell inriktning för psykologisk behandling.
Du har intresse för primärvård och primärvårdsanpassade arbetssätt såsom stegvis/stratifierad vård.
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Intervjuer på vårdcentral kommer att genomföras löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill istället att du besvarar ett antal urvalsfrågor i samband med att du registrerar din ansökan. Urval sker därefter i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
