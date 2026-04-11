PTP Psykolog
Om företaget
Vi är en välbemannad vårdcentral i vackra Lysekil, med havet och klipporna alldeles runt hörnet. Vårt uppdrag är att erbjuda vård av hög kvalitet och samtidigt främja hälsa och välmående för våra patienter. Vi erbjuder ett fullt vårdcentralsutbud till våra 7 000 listade patienter.
Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i multiprofessionella team, där samarbete och patientfokus står i centrum. Våra lokaler ligger nära havet, vilket bidrar till en trivsam arbetsmiljö och en extra guldkant på arbetsdagen.
Din roll
Vi söker en PTP-psykolog för en tjänst på 100% med tillträde i september 2026. Du kommer att arbeta med bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa, främst med vuxna men även ungdomar och barn från 7 år kan förekomma. Du kommer att möta en variation av frågeställningar rörande psykisk ohälsa; stress, ångest, nedstämdhet, kriser, tvång, PTSD. Du förväntas anamma ett primärvårdsanpassat arbetssätt, där samarbete mellan olika yrkeskategorier ingår, snabba bedömningar och insatser görs och ibland innebär korta interventioner och ibland lite längre kontakter med patienten. Minst 25% av tjänstgöringen kommer att innehålla "Övrigt psykologarbete", vilket kommer att innebära arbete med olika utvecklingsprojekt på vårdcentralen. Det finns möjlighet att påverka utformningen av detta. Du kommer att ha ett nära samarbete med en psykolog på halvtid och en kurator på heltid. Handledning kommer ske på vårdcentralen av leg psykolog. PTP-tjänsten är kvalitetscertifierad av Västra Götalandsregionen och du blir en del av det regionala sammanhållna PTP-programmet.
Om dig
Vi söker dig som vill växa in i rollen som psykolog i primärvården. Du är villig att ta ansvar och att lära och också att dela med dig av din kunskap.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret göras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat:2026-04-10
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
