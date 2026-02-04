PT, Instruktörer & Massörer
2026-02-04
M95 Fitness söker nu personliga tränare, instruktörer och massörer som vill hyra in sig hos oss.
Hos oss får du:
• Tillgång till en etablerad träningslokal med över 40 års gymhistoria mitt på Värnhem
• Full frihet att driva din egen verksamhet
• Fast avgift, inga provisioner
• Inget klydd, enkelt och smidigt upplägg
• Start omgående
Vi tillhandahåller lokalen och dess faciliteter, du fokuserar på dina kunder och ditt hantverk.
Detta passar dig som:
• Är utbildad PT och eller massör
• Vill jobba självständigt
• Söker en seriös miljö med träningsfokus
• Vill slippa intäktsdelning och onödiga mellanhänder
Låter det intressant?
Hör av dig till oss så berättar vi mer.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@m95fitness.com
