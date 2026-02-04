PT, Instruktörer & Massörer

M95 Fitness Lab AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö
2026-02-04


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos M95 Fitness Lab AB i Malmö

M95 Fitness söker nu personliga tränare, instruktörer och massörer som vill hyra in sig hos oss.

Hos oss får du:
• Tillgång till en etablerad träningslokal med över 40 års gymhistoria mitt på Värnhem
• Full frihet att driva din egen verksamhet
• Fast avgift, inga provisioner
• Inget klydd, enkelt och smidigt upplägg
• Start omgående

Vi tillhandahåller lokalen och dess faciliteter, du fokuserar på dina kunder och ditt hantverk.

Detta passar dig som:
• Är utbildad PT och eller massör
• Vill jobba självständigt
• Söker en seriös miljö med träningsfokus
• Vill slippa intäktsdelning och onödiga mellanhänder

Låter det intressant?
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

//Team M95

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@m95fitness.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M95 Fitness Lab AB (org.nr 559538-0253)
Grangatan 2 (visa karta)
212 14  MALMÖ

Arbetsplats
M95 Fitness

Jobbnummer
9724101

