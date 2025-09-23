Psykolog välkomnas till Torvalla HC
2025-09-23
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
På vår hälsocentral jobbar vi i team med ett personcentrerat arbetssätt med våra listade patienter. Hälsocentralen Torvalla är placerad i Torvalla centrum och bemannas med undersköterskor, distriktssköterskor, specialister i allmänmedicin, socionom, psykolog och medicinska sekreterare. Vi har en Familjecentral med barnavårdscentral och barnmorskemottagning i samma byggnad. Sjukgymnast/fysioterapeut, rehab koordinator, dietist och arbetsterapeuter arbetar också på hälsocentralen.
Vår familjära hälsocentral kännetecknas av öppenhet och hjälpsamhet mellan alla professioner, vi vill att du ska känna dig delaktig. Vi fokusera på en hållbar arbetsmiljö, du avslutar dagen i tid, du ska känna att du hinner med både arbetet och fritiden. Vi arbetar utifrån de arbetssätt som fungerar för verksamheten där nära vård fokuserar på patienten.
Du är varmt välkommen med din ansökan och läs gärna mer om oss: regionjh.se/torvallahc
Vi söker just dig som skulle vilja jobba med oss på Torvalla hälsocentral. Vi har nyligen startat upp verksamheten i helt renoverade lokaler med nya inventarier. Detta innebär en nystart, där du har möjlighet till att skapa och förändra arbetssätt efter behov som finns hos våra medborgare. Detta gör vi tillsammans med hälsocentralens övriga personal då vi arbetar i team.
I Primärvården arbetar vi efter rätt använd kompetens, RAK, där psykologerna har möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Som psykolog i Primärvården har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du kommer bedriva sedvanligt psykologarbete med fokus på bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. Arbetet sker utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. De gruppbehandlingar som ingår i vårt utbud är inom stress, ångest, depression, sömn, smärta, goda levnadsvanor och utmattning. Vi har sedan några år tillbaka satsat på distansoberoende teknik med internet-KBT vilket innebär möjligheter till variation och flexibilitet på jobbet.
Det är viktigt för oss att du som psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Tillsammans tar vi tillvara på varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Handledning ingår liksom regelbundna träffar med övriga psykologer i primärvården. Region Jämtland Härjedalen har utarbetat tydliga karriärvägar för kompetensutveckling och specialisering och som psykolog i region Jämtland Härjedalen har du möjlighet till betald specialistutbildning.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog med KBT-inriktning och önskvärt med vidareutbildning inom ACT/FACT. Vi söker dig med driv, nyfikenhet och som gillar utveckling. Du har en teamkänsla, är självständig och har ett intresse för primärvård. Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, förmåga till samarbete och intresse för utveckling av arbetet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden har löpt ut. Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig!
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt med bestämt ytterligare erbjudanden.
Urval och intervjuer kommer att ske efter vecka 34. Ersättning
