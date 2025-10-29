Psykolog, Ungas Psykiska Hälsa
2025-10-29
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Sylte vårdcentral.
Här arbetar det 21 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som läkare, distriktssköterskor, specialistsköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har i dagsläget 5700 listade personer i olika åldrar hos oss och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Förutom enheten för Ungas Psykiska Hälsa (UPH) och sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi även läkarmottagning, sköterskeledda specialistmottagningar och BVC.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Ungas psykiska hälsa (UPH) har i uppdrag att erbjuda barn, ungdomar och deras vårdnadshavare med psykisk ohälsa ett tidigt och adekvat omhändertagande. Som psykolog arbetar du i nära samverkan med övrig primärvårdspersonal. Du kommer arbeta med att bedöma, diagnosticera och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt psykosociala faktorers betydelse och utifrån det föreslå och genomföra lämpliga insatser.
Du samverkar med andra aktörer t.ex. skola och socialtjänst där du även deltar på SIP-möten. Behandlande insatser vid nedstämdhet, ångest och självskadebeteenden samt rådgivning, stöd- och krissamtal ingår i ditt uppdrag. Du blir en viktig kontakt för föräldrastöd såväl individuellt som i grupp och genomför även andra gruppbehandlingar som oroshantering, AFFEKT och ABC. Det finns även möjlighet till att utföra arbetet till viss del på distans.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt, där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, till gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med minst ett års klinisk erfarenhet från arbete med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående.
KBT steg 1-kompetens
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis/stratifierad vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
