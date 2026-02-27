Psykolog till vårdcentralen Tullholmen
Vi söker en engagerad psykolog som vill bli en del av vårdcentralsområde södra Karlstad med anställning på vårdcentralen Tullholmen.
Hos oss ingår du i ett område som satsar på utveckling, digitalisering och god arbetsmiljö.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Tullholmen är den nyaste vårdcentralen i Värmland och vi är cirka 25 stycken medarbetare. Vi kallar oss för en utbildningsvådcentral då vi jobbar med kontinuerlig handledning och utveckling.
Du kommer att mötas av en välfungerande vårdcentral, engagerade kollegor och ett klimat där nya idéer får plats. Vi erbjuder flexibla lösningar för arbetstid och en arbetsmiljö som gör att du kan fokusera på det du gör bäst: att ge kvalificerad psykologisk vård.
Som psykolog i vårdcentralsområde södra Karlstad får du goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Vårt område har ett starkt fokus på utveckling och digitalisering, vilket innebär att du blir del av ett sammanhang där nya arbetssätt och förbättringar aktivt uppmuntras.
Du arbetar tvärprofessionellt tillsammans med flera professioner och samverkar med både psykiatri och socialtjänst, något som ger en bred kompetensutveckling och värdefull erfarenhet inom komplex psykisk ohälsa. Med kollegor både på vårdcentralen och inom hela området får du naturligt tillgång till ett större nätverk, kontinuerligt kunskapsutbyte och möjligheten att bidra till hur primärvårdens psykologarbete utvecklas framåt.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss får du en bred och meningsfull roll där du:
- Möter patienter i alla åldrar med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.
- Bedriver evidensbaserad psykologisk behandling.
- Genomför screening vid neuropsykiatrisk problematik.
- Bidrar med klinisk bedömning vid mer komplex psykisk ohälsa.
- Arbetar tvärprofessionellt och samverkar med bland annat psykiatri och socialtjänst.
Du blir en efterlängtad kollega på vårdcentralen Tullholmen och samtidigt del av ett större område där kollegialt stöd och utveckling är en självklarhet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av behandlingsarbete, både korta och längre insatser. Du ska ha god förmåga att arbeta evidensbaserat, exempelvis med KBT, ACT eller annan relevant metodik. Du har vana av att genomföra diagnostiska utredningar, inklusive strukturerade intervjuer och standardiserade bedömningsinstrument. Om du har arbetat inom primärvård tidigare är det meriterande, men inget krav.
Du är trygg i att arbeta med komplex problematik, såsom samsjuklighet, stressrelaterad ohälsa eller ångest- och depressionstillstånd. Du trivs med att arbeta i team men även självständigt. Du bidrar med god stämning och vill vara med och utveckla framtidens primärvård.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
