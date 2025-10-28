Psykolog till Laromottagningen
Vill du ha möjligheten att arbeta i en meningsfull och omväxlande roll där ditt engagemang verkligen räknas.
Vi söker nu en psykolog som vill vara en del av vårt dedikerade team och bidra till att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Tillsammans skapar vi en trygg och stödjande miljö för både patienter och kollegor. Välkommen med din ansökan!
Din arbetsplats
I arbetet på Laromottagningen ingår du i ett team som består av specialistläkare, kurator, sjuksköterskor, vård- och stödsamordnare, arbetsterapeut, vårdadministratör samt enhetschef. Du har goda möjligheter till en bred kollegial samverkan med personal från hela mottagningen och samverkan sker även med övriga verksamheter både inom och utom Region Värmland.
Vi står nu inför ett utökat uppdrag där vi förutom substitutionsbehandling även ska erbjuda allmänpsykiatrisk behandling för våra patienter.
LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende. Det är en reglerad behandlingsform för personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av heroin eller andra opioider. Behandlingen består av långsiktig, ibland livslång, substitutionsbehandling med ersättningspreparat i kombination med psykosocialt behandlingsarbete. Utöver opioidberoende har många av Laromottagningens patienter också annan psykiatrisk problematik, så kallad samsjuklighet. Det kan handla om till exempel neuropsykiatriska tillstånd, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar, PTSD samt lindrigare eller svårare ångesttillstånd.
Vi på mottagningen är ett positivt och kompetent team bestående av flera olika professioner som jobbar tvärprofessionellt och hjälps åt. Tonvikten ligger så klart på att ge professionell behandling och bemötande åt våra patienter, men arbetsglädje och trivsam arbetsmiljö för medarbetarna står också högt på agendan. Inför det nya utökade uppdraget söker vi därför efter en psykolog som vill ingå i vårt team och vara med och utveckla vård och behandling för vår patientgrupp tillsammans med oss.
Som psykolog på Laromottagningen kommer du bland annat att arbeta med psykologisk behandling, neuropsykiatriska utredningar, diagnostiska bedömningar, fördjupad psykologisk bedömning och psykoedukation.
En del av ditt uppdrag som psykolog är att bidra med din psykologkompetens på behandlings- och remisskonferenser. I arbetet kan det ingå att handleda psykologkandidater, psykologassistenter och PTP-psykologer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av arbete med beroendeproblematik. Du bör ha arbetat inom psykiatrisk öppenvård och/eller har specialistutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och för vårt team. Du har lätt för att samarbeta i team och har lätt för att uppnå förtroendefulla relationer likaväl med patienter som med kollegor.
Arbetet är föränderligt och du behöver ha lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och ha ett lösningsfokuserat och positivt förhållningssätt. Du har en god analytisk förmåga som hjälper dig att se både patientens och verksamhetens behov i det dagliga arbetet. Du vet även hur du ska prioritera och planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov och förändringar.
Om Region Värmland
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
