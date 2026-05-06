Psykolog till DBT-mottagningen
2026-05-06
Välkommen att söka vikariatet som legitimerad psykolog hos oss på DBT-mottagningen!
DBT-mottagningen är en del av Specialistpsykiatrin och har ett länsuppdrag med en flexibel åldersgräns från 16 år. Till oss kommer man via remiss från en annan mottagning inom psykiatrin.
Vi tar emot patienter som har allvarligt livshotande eller livskvalitetstörande beteenden, en emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) och som har prövat andra adekvata insatser utan tillräcklig effekt. DBT-teamet är ett litet team som består av medarbetare som har omfattande erfarenhet av och kompetens inom psykoterapi och DBT-behandling. På DBT arbetar flera psykologer, kuratorer och skötare med lång erfarenhet och verksamheten bedriver DBT-behandling individuellt, i grupp och i samverkan med andra vårdgivare. DBT deltar också regelbundet i forksning kring metoden och målgruppen. På DBT värnar vi om ett gott samarbetsklimat och visar respekt för alla vi möter i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Det kliniska arbetet i denna tjänst som Psykolog på DBT kommer att innebära att du ingår i DBT-teamet där både individuell behandling och grupper med färdighetsträning ingår. Teamet jobbar i nära samarbete med varandra där alla hjälps åt med samtliga patienter så det blir mycket samarbete kring patientarbetet. Vi samarbetar också med andra aktörer för att bidra till en god vård för patienten, bla med allmänpsykiatrin, heldygnsvården, kommunen, arbetsförmedling och försäkringskassan. Du har också möjlighet att delta i uppföljnings- och utvecklingsarbete på mottagningen samt forskning. Arbetet sker både enskilt, tillsammans med teamet och i samarbeten både inom och utom Regionen. Du kommer få möjlighet att ha en egen mentor för att komma in i arbetet och tjänsten ger också möjlighet att jobba i ett kreativt och samarbetsorienterat team som driver DBT- behandling framåt.Kvalifikationer
Legitimerad Psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) med intresse för psykoterapi och DBT-behandling. Erfarenhet av DBT- behandling, genomgången DBT-intensive kurs samt patientarbete med målgruppen Emotionellt instabil personlighetstörning är meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. I arbetet hos oss behöver du dels samarbeta i personalgruppen, men också kunna vara drivande och kunna arbeta självständigt och fortsätta söka lösningar när saker inte gått som du tänkt dig. Ange gärna referenspersoner i ansökan med kontaktuppgifter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik och samverkan samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:400".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro
Enhetschef
Grete Holm Czarnecki 076-698 47 27
9894838