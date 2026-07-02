Psykolog till Capio Vårdcentral Skogås
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Capio Vårdcentral Skogås har ett utmärkt läge söder om Stockholm. Med både pendeltåg och busstation alldeles i närheten är det lätt att ta sig till och från mottagningen.
Vi är en trevlig och välfungerande enhet med vårdcentral, hemsjukvård, BVC och barnmorskemottagning. Vi är ett team på ca 45 medarbetare med god sammanhållning och en stark laganda. Vi arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter vilket både främjar en god arbetsmiljö och vi strävar efter att erbjuda våra ca 14.000 listade patienter bästa möjliga vård.
Din roll
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, och som är intresserad av, och har god förståelse för, primärvårdens syfte och arbetssätt. Vi har uppdraget "första linjens psykiatri" för vuxna, dvs den nivå i vården som möter personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Vårt PS-team består av 2 psykologer och en legitimerad hälso/sjukvårds-kurator.
Tillsammans arbetar vi strukturerat och patientnära, och jobbar med arbetssättet LESS (Lägsta Effektiva Sjukskrivning) Vi har en läkare knuten till teamet, rehabkoordinator och en försäkringsmedicinskt ansvarig läkare på mottagningen.
Möjlighet finns att delvis arbeta hemifrån. Dock ej enbart, då vi värdesätter samarbete och teamarbete.
Om dig
Du är trygg i både person och profession, är flexibel, och har lätt för att samarbeta. Önskvärt med lite yrkeserfarenhet, och meriterande är att ha arbetat på vårdcentral tidigare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Närvarande chef, och erfarna och trevliga kollegor
Kompetensutveckling, både internt och externt
Frukost varje onsdag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandraSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005571-2082080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Melodivägen 6 (visa karta
)
142 40 SKOGÅS Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9988890