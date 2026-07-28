Ansvarsfull avlösare sökes till pojke med NPF-diagnoser på Lidingö!
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-07-28
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, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
8 årig pojke som är i behov av närhet och trygghet, vill ha en person bredvid sig hela tiden. Han är impulsiv, aktiv och snabb samt saknar konsekvenstänk, där behöver du som avlösare kunna ligga steget före hela tiden. Pojken saknar verbalt språk, familjen kommunicerar med kroppsspråk och ställer kontrollfrågor. Är mycket rutinstyrd och går helst samma vägar varje gång, är dock inte känslig för nya (olika) människor.
Behöver stöd vid toalettsituationer.
Familjen är flexibla för när insatsen utförs nu under sommmaren!Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Ansvarsfull
Erfarenhet av NPF-diagnoser
Bekväm med att stötta vid toalettbesök
Om tjänsten:
12 tim/månad, utförs helgdagar, helst lördag. Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
10013914