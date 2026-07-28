Sjuksköterska/Optiker till Ögonsjukvården Högsbo närsjukhus
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-28
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du ögonsjuksköterska, allmänsjuksköterska eller optiker och söker en arbetsplats med stark gemenskap och engagerade kollegor?
Har du dessutom ett intresse för att arbeta med både barn och vuxna? Vill du bli en del av Sveriges näst största ögonklinik? Då är du varmt välkommen till oss på Ögonmottagning Högsbo!Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Ögonmottagning Högsbo är en del av Ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är belägen på Högsbo närsjukhus. Högsbo är ett nytt och modernt sjukhus som erbjuder öppen specialistvård.
På ögonmottagningen arbetar vi främst med glaukomutredningar hos vuxna. Ögonverksamheten är organiserad i 14 processer utifrån olika subspecialiteter inom både medicin och kirurgi. Här samverkar flera yrkeskategorier – såsom sjuksköterskor, optiker, ortoptister, läkare, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, undersköterskor och tekniker – alla med hög kompetens inom sina områden.
Om ögonverksamheten
Med över 250 medarbetare är vi en av Sveriges största ögonverksamheter. Vi bedriver en forskningsintensiv verksamhet och ligger i framkant inom utveckling och innovation. Bland annat finns en regional enhet för utredning av barn med CVI (hjärnsynskada).
Vi ansvarar även för nationell högspecialiserad vård inom barnkatarakt/barnglaukom samt ROP (näthinneförändringar hos för tidigt födda barn). Utöver detta har vi flera utbildningsuppdrag och är som enda ögonklinik i Norden ansvariga för en ortoptistutbildning som startade hösten 2021.
Huvudverksamheten finns på Mölndals sjukhus, men kliniken är även verksam på Sahlgrenska, Kungälv, Högsbo närsjukhus samt Drottning Silvias barnsjukhus.
Vad kan vi erbjuda dig?
Din huvudsakliga placering blir på Ögonmottagning Högsbo, men det finns möjlighet att även arbeta inom vår akutverksamhet i Mölndal, där vi tar emot både vuxna och barn med akuta ögonsjukdomar och skador.
Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling, inklusive betald vidareutbildning som exempelvis ortoptistutbildning. För dig med intresse för forskning eller elektrofysiologi finns även möjlighet till fördjupning inom dessa områden.Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en varierande tjänst som ögonsjuksköterska, allmänsjuksköterska eller optiker. Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag, och innefattar både egna mottagningar och arbete med att förbereda inför läkarmottagningar.
Om dig
För att kunna söka denna tjänst ska du ha en tillsvidareanställning med nuvarande placeringpå Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi söker dig som är legitimerad optiker/allmänsjuksköterska eller utbildad ögonsjuksköterska. Du värdesätter gott samarbete och ett professionellt bemötande, både gentemot kollegor och patienter. Som person är du flexibel, ser förändringar som möjligheter och bidrar aktivt med din kompetens i verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen av tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har intervjuer löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lilla Kapplandsgatan 10 (visa karta
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421 37 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 3, Ögonsjukvård, Ögonmottagning Högsbo Kontakt
Vårdförbundet, Cecilia Damm 031-3430094 Jobbnummer
10013916