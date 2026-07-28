Aktörer, publikvärdar och scenartister till Halloween på Kolmården
Kolmårdens Djurpark AB / Skådespelarjobb / Norrköping Visa alla skådespelarjobb i Norrköping
2026-07-28
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Som medarbetare på Kolmården har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning! Parken är din scen, gästerna din förväntansfull publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för våra gäster.
Nu söker vi ett flertal tjänster till Halloween på Kolmården och vi hoppas på att få träffa just dig!
Skräckaktör
Att arbeta som aktör i något av våra tre skräckhus, innebär att du är en del av en upplevelse där stämning, närvaro och säkerhet står i fokus. Ditt uppdrag är att skapa skräck och spänning genom läten, kroppsspråk, rekvisita och tajming – samtidigt som du alltid har gästens och din egen trygghet i åtanke. Du jobbar från fasta positioner utifrån regi, men behöver också kunna anpassa dig och samarbeta med kollegorna i huset. Det är ett fysiskt och socialt arbete där du både gestaltar karaktärer och ser till att upplevelsen blir säker och minnesvärd för varje gäst. Arbetet kan upplevas som både fysiskt och psykiskt krävande.
Du arbetar i varierande miljöer och bär under längre perioder smink och kostym. Arbetet kan även innebära användning av mask och färgade linser. Miljön kan vara intensiv, med starka ljus, höga ljudnivåer, rök och ett högt tempo. För att arbeta som aktör behöver du ha fyllt 18 år senast den 26 september
För att arbeta som aktör behöver du delta i våra obligatoriska utbildningstillfällen. Du kommer att medverka på vårt Scare Camp den 26-27 september, där vi går igenom allt du behöver inför säsongen. Inför Scare Camp hålls även digital träff den 23/9.
Aktör Bamseteatern
Som aktör på Bamseteatern gestaltar du välkända karaktärer från Bamses Värld och Trollskogen – både på scen och runt om i parken, där Bamse och hans vänner gärna möter våra gäster. Du trivs med att stå i centrum, har lätt för att bjuda på dig själv och brinner för att skapa minnesvärda upplevelser för både stora och små. Arbetet är fysiskt krävande och kräver att du har god uthållighet och rätt förutsättningar för att klara av både föreställningar och möten med publik. Du medverkar antingen som dräktskådespelare eller som sidekick i föreställningen "Bamse och den magiska trollstaven" samt deltar i Meet & Greet-aktiviteter så som en skurkparad i Trollskogen.
Inför premiären förväntas du delta på flera obligatoriska utbildningstillfällen. Utbildningstillfällena äger rum på plats under vardagskvällar med start v.37 samt inkluderar en digital introduktion. För denna tjänst behöver du fylla minst 16 år under 2026.
Publikvärd
Som publikvärd arbetar du vid någon av våra publikattraktioner. Antingen utanför skräckhusen och skräckshowen, vid delfinföreställningen, isshowen eller skurkparaden. Din uppgift är att ta emot och vägleda gäster på ett tryggt och serviceinriktat sätt, samtidigt som du ser till att flödet fungerar smidigt och att upplevelsen blir så bra som möjligt. Du behöver vara stresståligt och kunna leverera instruktioner på ett vänligt sätt till våra gäster.
För att arbeta som publikvärd behöver du delta på våra obligatoriska utbildningar vilket är en digital introduktion kvällstid v.37 samt tillfällen v.39–40. För denna tjänst behöver du fylla minst 16 år under 2026.
Scenartist
Som scenartist arbetar du vid någon av våra publikattraktioner. Antingen utanför skräckhusen och skräckshowen, vid delfinvisningen, isshowen eller i skurkparaden. Din uppgift är att ta emot och vägleda gäster på ett tryggt och serviceinriktat sätt, samtidigt som du ser till att flödet fungerar smidigt och att upplevelsen blir så bra som möjligt. Du behöver vara stresstålig och kunna leverera instruktioner på ett vänligt sätt till våra gäster.
Som scenartist är du även en viktig del av våra upplevelser och event i parken. Du kan bland annat vara en nyckelspelare i Skurkparaden i Trollskogen där dans, energi och glädje står i centrum, samt medverka i Bamses Spökkalas som utspelar sig på Hyllan tillsammans med några av de älskade karaktärerna från Bamses värld. Här är show, lekfullhet och dans en stor del av upplevelsen.
För att arbeta som scenartist behöver du delta på våra obligatoriska utbildningar och repetitioner, vilket innefattar en digital introduktion v.37, utbildningstillfällen den 17, 24, 29 och 30 september samt flera tillfällen under v.40 och v.41. För denna tjänst behöver du ha fyllt 18 år.
Nyttig information om tjänsterna under Halloween
Vi förväntar oss att du kan och vill jobba så mycket som möjlig under våra öppetdagar. Vi godkänner inga ledigheter under våra tematiserade säsonger. Vi erbjuder inga personalboenden.
Öppetdagar under Halloween: 3-4/10, 10-11/10, 17-18/10, 24/10-1/11 samt 7-8/11, 14-15/11 och 21-22/11.
Genrepsdag: 1/10
Chans till förlängning
Efter vårt skräckfyllda Halloween byter parken skepnad till vår magiska Sagojul! Under Sagojul letar vi återigen efter aktörer och publikvärdar som levandegör alla våra tematiserade områden. Det finns alltså stora möjligheter att förlänga din anställning hos oss enda fram till jul 2026!
Vågar du anta utmaningen? Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag och bli en del av vårt gastkramande team! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN. Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Djurpark AB
(org.nr 556447-5894)
618 92 KOLMÅRDEN Arbetsplats
Parks & Resorts - Kolmården Jobbnummer
10013929