Apotekstekniker till Apotek Hjärtat, Brunnshög Lund
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Lund Visa alla apotekarjobb i Lund
2026-07-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du utbildad apotekstekniker och vill vara med i uppstarten av ett helt nytt apotek? Vill du vara en del av en organisation med stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat på Brunnshög i Lund!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Nu har vi öppnat ett nytt Hjärtat-apotek i sprillans nya lokaler på Brunnshög i Lund – och vi söker en drivande och engagerad apotekstekniker som brinner för kundmötet och försäljning.
Apoteket öppnade i juni i år och ligger i direkt anslutning till ICA Kvantum Brunnshög. Här får du en sällsynt möjlighet att vara med från början och påverka apotekets framtida utveckling och framgång.
I Lund finns redan fem väletablerade Hjärtat-apotek, vilket innebär att du blir en del av ett starkt och sammansvetsat kollegialt nätverk. Med denna nya etablering ser vi fram emot att både fortsätta serva våra trogna Hjärtat-kunder och samtidigt välkomna nya kunder till det växande området Brunnshög. Apotekets öppettider blir 08.00–20.00 måndag–fredag och 9–18 lördag och söndag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Och även ange Arna Omeragic som kontaktperson och sista ansökningsafatum 2026-08-23.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Kontaktperson: Ann Lundström ann.lundstrom@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
224 82 LUND Arbetsplats
Apotek Hjärtat Brunnshög Jobbnummer
10013922