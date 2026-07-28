Kundrådgivare Sales & Advisory - Distrikt Sthlm Nordost Täby
Swedbank AB / Bankjobb / Täby Visa alla bankjobb i Täby
2026-07-28
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
, Lidingö
eller i hela Sverige
Har du en passion för att hjälpa våra kunder till en bättre finansiell hälsa nationellt, regionalt och lokalt? Är du nyfiken på människor samt brinner för affär och lagarbete?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara en del av ett högpresterande team med kollegor där vi alla värdesätter ett gott samarbete för att nå framgång.
Arbeta proaktivt med hela Swedbanks produkt- och tjänsteutbud, allt för att stärka våra kunders finansiella hälsa.
Utvecklas, bygga kunskap och erfarenheter kring helhetsaffären både nationellt, regionalt och lokalt.
Samarbeta med kollegor inom andra funktioner.
I denna roll behöver du:
Swedsec rådgivarlicens, Bolånelicens samt Försäkringsdistributionsrätt (IDD).
Vara nyfiken och våga testa nya saker och verktyg.
Hög servicenivå samt drivas av att göra affärer.
Trivas med högt tempo och en vilja att driva affären framåt och fokus på att överträffa kundens förväntansbild.
Förmåga och vilja att bidra till en hög teamkänsla för att nå gemensam framgång nationellt, regionalt och på kontoret.
Vara lyhörd, pedagogisk, social och kunna skapa förtroende i kundmötet.
Ha god struktur och ta ansvar för dina uppgifter i din roll.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
• du får möjligheten att jobba med ett härligt team med professionella och resultatorienterade kollegor, som tillsammans arbetar för att maximera kundnöjdheten och nå sina högt uppsatta mål. Tillsammans arbetar vi för att flytta fram Swedbanks position inom Sthlm Nordost som är en av Stockholms mest expansiva områden, genom att ha högt fokus på affärer och aktivitet, samt bygga ett starkt samarbete med både kollegor och samarbetspartners.
Jag är en engagerad ledare med en stark övertygelse att vi kan göra en verklig skillnad för våra kunder. Jag brinner också för att skapa positiva resultat med en förväntansbild på affär, aktivitet och lagspel". Peter Blom, chef Distrikt Nordost.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-14.
Placeringsort: Sthlm Nordost, Täby
Rekryterande chef: Peter Blom
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27478-19292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
10013913