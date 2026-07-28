Engagerad personlig assistent sökes till kund med ALS i Göteborg
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-28
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från vård eller omsorg och vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu personlig assistent till en kvinna i västra Göteborg. Det finns möjlighet att börja jobba omgående.
Om uppdraget
Du kommer att stötta en kvinna med ALS i hennes dagliga liv. Arbetet innebär att hjälpa till med:
Personlig omvårdnad
Kommunikation
Förflyttningar
Hushållssysslor
Aktiviteter i vardagen
Kunden kommunicerar via mobilen och ger instruktioner den vägen. Vi tror att du som söker är lyhörd, uppmärksam och lugn. Du kan känna in när det är dags att hjälpa och när det är dags att ge utrymme.
Kunden har många intressen, bland annat keramik, sällskapsspel, filmer och samhällsfrågor. Delar du något av detta är det ett plus!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som personlig assistent eller inom vård/omsorg
Gärna har kunskap eller erfarenhet av ALS
Är lyhörd
Är rökfri
Talar och förstår svenska flytandePubliceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Arbetstider: Arbetspassen är förlagda mellan kl. 08.00 och 21.00. Tjänsten omfattar schemalagt arbete 3–4 pass per vecka samt varannan helg. Kunden har assistans dygnet runt, och vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta vaken natt vid behov.
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrigt: Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Hicham Hussein, Verksamhetschef, 010-130 36 16
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och samtidigt blir en viktig del av någons vardag? Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7884622-2119362". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Näverlursgatan 34 (visa karta
)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10013911