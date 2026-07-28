Golvvård. polering av betong med maskin

Neglinge Allservice i Sverige AB / Golvläggarjobb / Göteborg
2026-07-28


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Neglinge Allservice i Sverige AB söker personal för uppfräschning och polering av betonggolv
Arbetes område kan vara runt stor -Stockholm, Göteborg och Malmö och övriga delar av landet.
Språk krav: engelska, svenska (urdu, hindi, punjabi måste)

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
jobb@neglingestad.se
E-post: jobb@neglingestad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Neglinge Allservice i Sverige AB (org.nr 556771-9835)

Arbetsplats
Göteborg

Kontakt
Saeed Gondal
info@neglingestad.se
0735160140

Jobbnummer
10013910

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