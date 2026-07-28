Golvvård. polering av betong med maskin
Neglinge Allservice i Sverige AB / Golvläggarjobb / Göteborg Visa alla golvläggarjobb i Göteborg
2026-07-28
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eller i hela Sverige
Neglinge Allservice i Sverige AB söker personal för uppfräschning och polering av betonggolv
Arbetes område kan vara runt stor -Stockholm, Göteborg och Malmö och övriga delar av landet.
Språk krav: engelska, svenska (urdu, hindi, punjabi måste)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
jobb@neglingestad.se
E-post: jobb@neglingestad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neglinge Allservice i Sverige AB
(org.nr 556771-9835) Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Saeed Gondal info@neglingestad.se 0735160140 Jobbnummer
10013910