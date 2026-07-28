Sjuksköterska till avd 52 Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-28
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Kom och jobba personcentrerat med oss! Kirurgavdelning 52 på Sunderby sjukhus söker nya kollegor som vill bidra till trygg och modern kirurgisk omvårdnad. Hos oss får du en arbetsplats där engagemang, omtanke och utveckling står i centrum – och där varje dag gör skillnad. Här vårdas främst patienter som ska eller har genomgått kärlkirurgiska ingrepp samt kolorektal kirurgi, både planerat och akut. Vi arbetar enligt ERAS vårdprogram för elektiv kolorektalkirurg, vilket innebär strukturerade vårdprocesser och ett stort fokus på att förbättra patientens återhämtning. Vi vårdar även patienten med akuta kirurgiska besvär. Vi arbetar i team utifrån ett personcentrerat förhållningsätt med tvärprofessionella samarbeten i form omvårdnadsronder och evidensbaserad praktik. Vi erbjuder en trygg introduktion, nära stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig internutbildning.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kirurgi eller akutsjukvård. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra och sätter patienten i fokus. Du är ansvarstagande, engagerad samt har en god samarbetsförmåga som kommer fram genom att tillsammans med dina kollegor skapa ett positivt arbetsklimat.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska på avdelning 52 får du ett varierat och utvecklande arbete. Du ansvarar för omvårdnaden i ett team med andra yrkesprofessioner och är en viktig del i patientens vårdkedja. Som sjuksköterska på kirurgkliniken får du en bred kompetens och ta eget ansvar. Medicinteknisk utrustning är en stor del av arbetet. På avdelning 52 hjälps vi åt och värnar om god kvalitet i vården – och om varandra.
Det här erbjuder vi dig
Önskeschema vilket gör schemaläggningen mer flexibel
Schemalagd kompetensutveckling kontinuerligt
Strukturerad inskolning. Under inskolningen följer vi upp hur det går och om det finns behov av ytterligare introduktionstid
Efter inskolningen erbjuds du en mentor för att ytterligare trygga din första tid på din nya arbetsplats
Stöd av utvecklingsledare och avancerad specialistsjuksköterska som deltar vid rond och stöttar i det dagliga arbetet
Interna utbildningar och scenarioträningar utifrån personalens behov och önskemål samt möjlighet att läsa vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
10013909