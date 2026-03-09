Psykolog sökes till Vårdcentralen Kungsbacka
2026-03-09
Nu har vi möjligheten att erbjuda en tjänst på Vårdcentralen Kungsbacka.
Vill du bli en del av vårt team där allas kompetens är viktigt för att nå framgång? Sök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
På Vårdcentralen Kungsbacka strävar vi efter ett arbetssätt som passar för vårt uppdrag i första linjens vård. Det innebär att tillgänglighet och patientflöde är viktigt för oss och vi ser gärna att du som behandlare kan ta första bedömningar vid behov. Flexibiliteten i behandlingen är av vikt, då man ska kunna hantera såväl korta insatser som lite längre, mer omfattande behandlingar. Vi har en palett av olika terapiformer som kan erbjudas individuellt, digitalt eller i grupp.
Om arbetsplatsen
På Vårdcentralen Kungsbacka har vi cirka 14 000 listade patienter och ett arbetslag som många trivs i. I vår verksamhet ska patienten få erfara våra mål:
- Hos oss är du alltid välkommen
- Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv
- Att välja oss ska vara enkelt
Med dessa mål för ögonen formar vi framtidens vård tillsammans för våra listade patienter. Du kommer att ingå i det psykosociala teamet som arbetar nära och har goda samarbeten. Det är alltid nära till skratt och en bra gemenskap. Laget är viktigt för oss och vi jobbar för våra patienter och för varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog.
Det är meriterande om du har vana av att:
- arbeta med terapier
- bedöma vårdnivå
- skriva remisser
- utföra screeningar
Om du har erfarenhet av primärvårdsarbete kan det vara en fördel, men framför allt är det din personlighet och ditt driv som är avgörande i rekryteringen. Goda kunskaper i svenska, både vad gäller tal och skrift förutsätts. Vi arbetar med datoriserad journal och flera datoriserade stödsystem varför god datorvana krävs.
Du har patienten i fokus och är bekväm med att arbeta både självständigt och i team. Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga till flexibilitet. Viktigt är också att du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen och har ett gott professionellt bemötande gentemot dina kollegor och patienterna. Vi ser även att du har en positiv inställning till utvecklingsarbete samtidigt som du är trygg och självständig i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/281". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Teresa da Silva, Verksamhetschef 0761-130250 Jobbnummer
9783833