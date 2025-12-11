Psykolog / PTP till WeMind HVB Gålö
2025-12-11
WeMind Individ & Familj har skapats med en tydlig vision om att höja nivån på den vård som erbjuds samhällets unga. Det måste vara en självklarhet att de verksamheter som tar emot individer som har en så utsatt livssituation att de blir heldygnsplacerade har den högsta tätheten av kompetenta behandlingsresurser och tar ett aktivt ansvar för att använda evidensbaserade metoder, noggrann uppföljning och samtidigt hålla kostnaderna för samhället så låga som möjligt.
Din nya arbetsplats
WeMind Individ & Familj bedriver HVB-hem, skolverksamhet, öppenvård, KBT-mottagning samt utbildning och handledning. I dagsläget driver vi fyra HVB-hem, två för killar mellan 14-18 år på Gålö och Tyresö, ett för tjejer mellan 14-18 år på Vendelsö samt ett för både killar och tjejer i Partille. Vi söker nu en driven och god lagspelare till Gålö. HVB Gålö är fördelat på tre hus (behandlingsenheter) med totalt 23 platser.
Målgruppen är gemensam där de placerade ungdomarna har psykosociala problem som svårigheter i familjerelationer, skolfrånvaro isolationsproblematik och/eller beteendeproblem som trots och utagerande eller självskada. Utmaningar kring missbruk och kriminalitet hör inte till målgruppen och vi kan erbjuda helt drogfria miljöer att trivas och växa i. Vi är specialiserade på att ge kvalificerade evidensbaserade psykiatriska insatser och våra insatser är därför särskilt lämpade när en psykisk ohälsa ligger till grund för ovan nämnda svårigheter. Nedstämdhet, suicidtankar, problem med mat och ätande, ångestproblematik och psykossymtom är vanliga i ungdomsgruppen. Vi gör alla insatser med egen personal och har stor vana att göra individuella lösningar kring neuropsykiatriska funktionshinder. Våra terapeutiska insatser utförs av psykologer med sin specialitet inom KBT som jobbar heltid i verksamheten och vi kan i och med detta erbjuda ett unikt upplägg för intensiv behandling på plats. Varje ungdom har även en ansvarig socionom som arbetar med nätverket skola-hem-socialtjänst. Vi är stolta att presentera ett mycket ambitiöst och kompetensintensivtupplägg för vård på WeMind
Att jobba som psykolog på WeMind HVB
Som Psykolog har du behandlingsansvar för placerade ungdomar och ingåri ett tvärprofessionellt behandlingsteam med socionom (ärendeansvarig) och en behandlingsassistent (kontaktperson).Behandlingsarbetet utförs enligt TBA (tillämpad beteendeanalys) och utförs i nära samarbete med aktuell socialtjänst.
Allt behandlingsarbete genomförs i nära samarbete med ungdomen själv och nära anhöriga, och utförs således både individuellt, i grupp samt i familjenätverk.Behandlingsprocessen vävs in i boendets vardagsrutiner och sociala samspel, du blir som psykolog en aktiv del av det ständigt pågående miljöarbetet vilket ibland kan vara både utmanande och praktiskt men också mycket givande.
WeMind erbjuder dig
Grundlig introduktion
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt. Exempel på intern utbildning är regelbundna lunchföreläsningar med framstående föreläsare om den senaste forskningen och digitala utbildningar via vår utbildningsplattform
Ett aktivt och nära ledarskap av Föreståndare/Verksamhetschef och Bitr. Föreståndare
Kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Du får kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter samt färdiga arbetsprocesser för bedömning, utförligt behandlingsmaterial och förslag på upplägg för de vanligaste diagnoserna.
Om dig
Vi söker en legitimerad psykolog, men är även intresserade av PTP-psykolog.
Examinerad psykolog med KBT-inriktning.
Relevant arbetslivserfarenhet med barn och unga (meriterande)
Intresse för eller utbildning i Dialektisk beteendeterapi (DBT) (meriterande)
Erfarenhet och/eller intresse för neuropsykiatrisk utredning (meriterande)
Erfarenhet från HVB, SIS, behandlingshem eller slutenvårds-/dagvårdspsykiatri (meriterande)
B körkort
Du kommer sannolikt trivas om du är lugn och orädd, gillar att vara kreativ och uppskattar möjligheten att driva egna idéer och ta eget ansvar.
WeMinds viktigaste byggsten är självklart våra medarbetare
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension
Individuell lönesättning
Friskvård via Epassi
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2025-12-31. Vi intervjuar och anställer löpande under ansökningsperioden.
Anställningsform: vikariat, med möjlighet till förlängning. Vikariatet är 1 år.
Omfattning: Heltid 100% (dagtid)
Placering: WeMind HVB Gålö
Tillträde: Under vårterminen, enligt överenskommelse
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta Annika Wargas Storm, Föreståndare på annika.vargas-storm@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret (för arbete inom HVB-hem) före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798) Arbetsplats
WeMind Kontakt
Carolina Klugman carolina.klugman@wemind.se Jobbnummer
9639845