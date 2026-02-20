Psykolog, Psykisk hälsa
I Psykisk hälsa, primärvården, Region Kalmar län arbetar vi med insatser till målgruppen 18 år och uppåt med lätt till måttlig psykisk ohälsa.
Vi strävar alltid efter att arbeta personcentrerat i linje med införandet av Nära Vård och erbjuder förutom fysiska besök även digitala kontakter. Arbetet sker i samverkan med kollegor inom psykisk hälsa och andra yrkesgrupper på hälsocentralerna. Vi samarbetar i mindre nätverk för att kunna erbjuda våra patienter rätt kompetens.
Som stöd i ditt arbete finns handledning och annan kompetensutveckling. Hos oss finns det möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling och delta i gemensamma projekt. Vi tar tillvara på varje medarbetares unika kompetens för att berika verksamheten. Vi försöker även i möjligaste mån uppfylla önskemål kring utformning av schema.
Vi erbjuder våra medarbetare flera förmåner, såsom friskvårdsbidrag, föräldralön och möjlighet att hyra cykel.
Om dig
Vi söker efter dig som är legitimerad psykolog med intresse av att arbeta tillsammans med oss psykologer och kuratorer i vårt team för Psykisk hälsa. Du som söker kan arbeta självständigt, men trivs även med att arbeta tillsammans med kollegor och har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i primärvården och digital psykologisk behandling. Vi kommer ta hänsyn till personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Du är placerad på Emmaboda hälsocentral , men servar även patienter listade på andra hälsocentraler vid behov. Du blir här en naturlig del i hela arbetslaget med övriga yrkeskategorier.
Emmaboda hälsocentral är en trevlig, välfungerande och välbemannad hälsocentral med ca 6 700 listade patienter i natursköna Emmaboda. Vi har god tillgänglighet för våra patienter. Vi sätter patientens hälsa i fokus och strävar efter att vara en kraft för hälsan i länet där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv.
Rekrytering sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Ida Jackson, verksamhetschef Emmaboda HC 010-3589582 Jobbnummer
