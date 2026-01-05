Psykolog Lillåns vårdcentral
Är du psykolog och vill arbeta på en arbetsplats med drivna medarbetare? Då har du chansen att söka detta vikariat hos oss på Lillåns vårdcentral då vår ordinarie psykolog Erik går på föräldraledighet.
Lillåns vårdcentral är mellanstor vårdcentral som växer i utkanten av Örebro, i gränslandet mellan stad och landsbygd. Vi är en välfungerande arbetsplats med drygt 55 medarbetare. Vi har en god stämning och stort engagemang för att utveckla vår verksamhet, där vår arbetsmiljö och patienterna står i fokus. Vi är framtidens vårdcentral - en vårdcentral som utvecklas för att möta dagens och framtidens utmaningar och möjligheter!
På Lillåns Vårdcentral känner vi samhörighet och social gemenskap där varje medarbetare är viktig i vår arbetsgrupp. Vårt mål är att patienterna ska få en trygg och säker vård given av kompetent personal med ett fint bemötande. Vi vill att Lillåns vårdcentral ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen stortrivs, stannar kvar och utvecklas. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden som lantliga miljöer vilket innebär ett varierat och stimulerande patientunderlag. I vår jobbfilosofi ingår flexibilitet, högt i tak samt prestigelös kommunikation.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Du arbetar i ett stabilt psykosocialt team med ett flertal fasta läkare i teamarbete med två kuratorer, en rehabiliteringskoordinator samt läkare för att på ett tidigt stadium diagnostisera, behandla och förebygga psykisk ohälsa, sjukdom och funktionshinder. Du vill vara en del av vårt arbetsteam och arbeta med den bredd och utmaningar som första linjens hälso- och sjukvård erbjuder.
Arbetet med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå spänner över ett mycket brett arbetsfält med vuxna patienter, tonvikten ligger på kortare kontakter i form av psykologisk rådgivning. Arbetsområdet begränsas till psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrins resurser, samt beteendemedicinska frågeställningar. Samverkan sker även med externa partners kring patienter med sammansatt psykisk/psykiatrisk- och social problematik liksom vid missbruk och beroende. Preventiva och pedagogiska insatser i grupp inom relevanta områden är viktigt för oss och där vill vi också att du deltar med din kompetens.
Det psykosociala teamet erbjuds fortlöpande extern handledning i grupp.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av KBT/ACT och yrkeserfarenhet från flera olika områden. Du arbetar utifrån vetenskapliga metoder och har god organisatorisk förmåga. Du har lätt att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som initiativkraft, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Vårdcentralschef
Liselotte Agerhall 019-602 47 11 Jobbnummer
9669504