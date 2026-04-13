Psykolog
Feelgood Företagshälsovård AB / Psykologjobb / Lund
2026-04-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Feelgood Företagshälsovård AB i Lund
, Malmö
, Trelleborg
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vår vision är Sveriges friskaste kunder. Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård. Positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.
Som psykolog hos oss arbetar du med kartläggande och stödjande samtal kopplade till arbetsrelaterade behov, med fokus på att stärka individens arbetsförmåga och bidra till en hållbar arbetssituation. I rollen ingår även rådgivning och dialog med chefer och HR i syfte att stödja verksamheten i arbetsrelaterade frågor.
Du arbetar också med arbetsmiljöfrågor i nära samverkan med våra kunder och i samarbete med övriga kompetenser på enheten. Uppdragen är konsultativa och kan omfatta arbete på både individ- och gruppnivå, där du bidrar med din psykologiska kompetens i olika typer av insatser.
Arbetet kan exempelvis bestå av samtal och utredningar, grupphandledning, rådgivning till chefer, utbildningsinsatser samt akuta arbetsmiljöåtgärder såsom kris- och konflikthantering. Du genomför även insatser på gruppnivå i form av föreläsningar, workshops och handledning för medarbetare.
Rollen kräver ett helhetsperspektiv där individ-, grupp- och organisationsfaktorer beaktas, samtidigt som arbetet i huvudsak är inriktat på insatser på individ- och gruppnivå.
Vi växer i Lund, därför söker vi dig som är utbildad legitimerad psykolog gärna med KBT-inriktning. Meriterande om du har erfarenhet av arbete på individsamtal och även konsulterfarenhet. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn och vill gärna arbeta på ett förebyggande och promotivt sätt. Vi ser även att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt samt social kompetens och är en god lagspelare. Då vi är en mindre enhet lägger vi stor vikt vid personlighet och för att passa in i vårt positiva och professionella team.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Företagshälsovård AB
(org.nr 556185-6385)
223 63 LUND
9852049